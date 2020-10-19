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تحالف منظمات مدنية يحث البرهان وحمدوك على تسريع التطبيع مع اسرائيل

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الخرطوم 19 أكتوبر 2020- بعد ساعات من الإعلان عن مبادر شعبية للتطبيع بين السودان واسرائيل، دفع تحالف منظمات المجتمع المدني في السودان برسالة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة تحثهما على تسريع إكمال خطوات التقارب بين الخرطوم وتل أبيب.

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جدل كثيف أثاره اجتماع البرهان - نتنياهو في عنتيبي .. (صورة من موقع الجزيرة نت)

ويوم الأحد أطلقت المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل نشاطها الرسمي عبر مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيسها أمير فايت قائلاً إن إقامة علاقات مع إسرائيل لا يعني التنازل عن حقوق الفلسطينين، وأكد انهم لن يكونوا اسيرين للماضي والأيدلوجيات الانكفائية، كما أكد عدم وجود أي مبرر يمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل،

ويقول رئيس الوزراء السوداني إن الحكومة الانتقالية الحالية لاتملك تفويضاً لاتخاذ قرار بالتطبيع إنه يجب أن يترك للحكومة المنتخبة، وذلك على الرغم من ضغوط كثيفة مارستها الولايات المتحدة على الخرطوم لاقناعها بإعلان التقارب مع تل أبيب، وذهبت الى ربط الخطو بالرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو ما رفضته الحكومة السودانية كلياً.

وقال رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني رئيس جمعية الصداقة السودانية- الإسرائيلية الصادق إسحاق إنه بعث خطاب الى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء يطالب فيه بالتوقيع فورا على اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتبادل السفراء وتنظيم الرحلات الجوية المباشرة.

ووضح اسحق لـ" سودان تربيون" الاثنين أن العداء مع إسرائيل "ليس منطقيا وقد آن الأوان لتطبيع العلاقات بين البلدين". كما تحدث عن إجماع وسط غالب الشعب السوداني بانتفاء اسباب العداء بين السودان وإسرائيل.

وتابع " بعثت خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يتعلق بتحويل تلك الرغبات إلى حقيقة واقعة وتفويت الفرصة على دعاة الإرهاب والتطرف في المنطقة بالتوقيع فورا على اتفاقية للتطبيع بين البلدين".

وقال اسحق فى خطابه الذى حصلت عليه سودان تربيون " انني بإسم قطاع واسع وعريض من الشعب السوداني ممثلا في ( الحملة الشعبية للتطبيع بين السودان واسرائيل ) وحاضنتها ( جمعية الصداقة السودانية الاسرائيلية ) ندعو رئيس وزراء اسرائيل ورئيس مجلس السيادة في السودان إلى تحقيق آمال ورغبات الشعب السوداني والتى بكل تأكيد أيضا هى رغبة شعب اسرائيل- وذلك بالتوقيع فورا على اتفاقية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتبادل السفراء والرحلات الجوية المباشرة".



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