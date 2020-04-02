السودان : تحركات مكثفة لإطلاق أول صندوق يتصدى لجائحة (كورونا)

الخرطوم 2 أبريل 2020- كشف مسؤول رفيع في سوق الخرطوم للأوراق المالية عن إجراءات لإطلاق أول صندوق للتصدي لجائحة كورونا الأسبوع المقبل.

سوق الخرطوم للأوراق المالية

وقال مدير السوق على خالد الفويل لـ (سودان تربيون) الخميس إن المساع مبذولة بقوة حاليا "لإطلاق صندوق لإصدار صكوك كورونا الوقفية".

وصكوك كورونا هي صكوك بصيغة القرض الحسن والتبرعات وتبلغ قيمة الصك الواحد 100 جنيه.

وأوضح أن الصندوق يستهدف جمع موارد مالية كافية لتمويل الاحتياجات الوقائية وتوفير المستلزمات الطيبة اللازمة للتصدي لجائحة كورونا خاصة أجهزة الفحص المخبري للحالات المشتبه فيها إلى جانب توفير كافة المعدات اللوجستية المتعلقة بمراكز الحجر الصحي وتمويل الأنشطة المتعلقة بسلامة البيئة للحيلولة دون انتشار كوفيد 19.

وقال الفويل إن إطلاق الصندوق يتم بالتعاون مع بنك الاستثمار المالي وشركات الوساطة المالية إلى جانب جمعية شركات الوساطة المالية الاسبوع المقبل.

كما تساهم في المشروع عدد من المصارف ومنظمات المجتمع المدني والشركات وأصحاب المبادرات والأفراد من داخل وخارج السودان كما أن الصندوق مفتوح أيضا لكافة المساهمين.

وعن الإجراءات والضمانات الخاصة بالصندوق قال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية انه سيتم تطبيق كافة معايير الحوكمة للصندوق المتمثلة في مدير الصكوك وهو الوكيل والحافظ الأمين على أموال حملة الصكوك من المساهمين.

وأضاف هناك أيضا شريك فني للصندوق بالتنسيق مع الإدارة الفنية في وزارة الصحية لتحديد الاستخدام الدقيق لمجالات وأسس استخدام الصكوك كما أن هناك امين مراجع الصكوك ومجلس إدارة الصكوك إلى جانب ضامن لها.

ونوه إلى أن أهم مزايا للصكوك الضمانات لاسترجاع القروض الحسنة من الجهات ذات الصلة.

ولفت إلى أن كافة المساهمين لهم الحق في الاطلاع على سير العمل والاطمئنان عليه في إطار تطبيق معايير الحوكمة.