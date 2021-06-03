السودان: تحسن طفيف في العملة المحلية والدولار يسجل 473 جنيهاً في تعاملات نهاية الأسبوع

الخرطوم 3 يونيو 2021- تحسنت قيمة الجنيه السوداني بشكل نسبي في تعاملات نهاية الأسبوع مع استمرار تراجع الطلب في أعقاب شن السلطات حملات أمنية على تجار العملة وانتظام مزادات النقد الأجنبي.

رزم من العملة السودانية (أب)

وشهدت الأسواق الموازية للعملات خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى مع اتساع حجم المضاربات إذ جرى تداول الدولار الواحد بـ 500جنيها.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" الخميس فإن سعر البيع للدولار تراجع إلى 473 جنيها مقارنة بـ 500جنيها الإثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 122جنيها والدرهم الاماراتي 125 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 560 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى تحسن المعروض بشكل نسبي مقابل انخفاض الطلب مقارنة بالأيام الماضية خاصة بعد انتظام بنك السودان المركزي فى تنظيم مزادت النقد الأجنبي ونشاط السلطات الأمنية فى تعقب تجار العملة.

وقالت صحيفة التيّار الصادرة، الخميس، إنّ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ألقت القبض على أكثر من 200 متعامل بسوق النقد الأجنبي.

وأوضحت أنّ اللجنة أبلغت مدراء البنوك أنّها ستتّخذ إجراءات قوية لحسم ما يجري بسوق النقد الأجنبي.

وأكدت أنّها تتدّخل في أيّة قضية متى أحست أنّها ترتبط بممارسات للنظام البائد أو تستهدف تقويض الفترة الانتقالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللجنة رصدت تحويلات ضخمة وسحب مبالغ كبيرة جدًا من حساب لـ”شخص”، وأفصحت أنّها تراقب حركة الأموال داخل وخارج السودان، مشيرةً إلى أنّ لديها تنسيق دولي كبير في هذا الصدد.

والأربعاء أعلن بنك السودان المركزي عن مزاد ثالث للنقد الأجنبي الأحد المقبل بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

وقال إنّ الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كلّ مصرفٍ كنسبةٍ من حجم المزاد الكلي 20%.

وشملت قائمة سلع المزاد الثالث 41 سلعة.