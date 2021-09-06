السودان: تحضيرات لإجراء تعداد سكاني وزراعي بتكلفة 173 مليون دولار

الخرطوم 6 سبتمبر 2021- أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارا بتحديد مطلوبات تنفيذ التعداد السكان والمساكن السادس والتعداد الزراعي الشامل 2021 – 2024م.

نساء يصتفن للتصويت في انتخابات جنوب كردفان (رويترز)

وشملت مطلوبات تنفيذ التعداد إجازة ميزانية قدرها 173 مليون دولار، منها 99.931 مليون دولار للتعداد السكاني و72.374 مليون دولار للزراعي.

وأجرى السودان آخر تعداد سكاني في العام 2008م فيما لم ينفذ التعداد الذي كان مقررا في 2018 لعدم توفر الموارد اللازمة.

وشمل القرار توفير 83.700 وظيفة مؤقتة للتعدادين، بينها 62 ألف باحث ميداني و12 ألف مراقب لتعداد السكان والمساكن، و “8” ألف وظيفة باحث ميداني و“1200” مراقب ميداني للتعداد الزراعي الشامل.

ويهدف التعداد إلى توفير بيئة البيانات الديمغرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات والتخطيط الاقتصادي وتوفير قاعدة البيانات اللازمة لإتمام عمليات الانتخابات وأكمال دائرة تحقيق عمليات السلام

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء “الجهاز المركزي للإحصاء” والمالية والعمل والإصلاح الاداري بالعمل على تنفيذ القرار، بإجازة الخطة الزمنية لإجراء التعدادين، وتوفير مقر مناسب للتعدادين بولاية الخرطوم ومكاتب الاحصاء بالولايات.

كما وجه بإعداد حملة اعلامية توعوية للتعداد تحت شعار” تعداد من اجل التنمية”، واجازة المرحلة الزمنية التحضيرية في الفترة من 21سبتمبر الحالي وحتى 24اغسطس 2022, واعداد المعلومات اللازمة للانتخابات على ان يكون العد الفعلي من1 الى 15 فبراير المقبل.

وبعتبر التعداد الذي من المقرر إجرائه في 2021 – 2024م الأول بعد انفصال الجنوب خلال العام 2011 م كما يعد السادس فى السودان.