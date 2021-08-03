السودان: تدشين علاج محسن لـ (الايدز) بدعم من الأمم المتحدة والصحة العالمية

علاج محسن لمرضى الايدز في السودان بتمويل دولي

الخرطوم 3 أغسطس 2021 -بدأت وزارة الصحة السودانية في علاج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيذر) بلقاح محسن، تدعمه منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويبلغ عدد المصابين بهذا المرض في السودان حوالي 46 ألف شخص.

وقال بيان، صادر برنامج الأمم المتحدة الانمائي تلقته "سودان تربيون" إن "وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية دشنوا العمل بالعلاج الجديد لفايروس نقص المناعة المكتسبة".وأشار إلى أن العقار الجديد تُوصي به منظمة الصحة العالمية.

وتجد الخطوة كذلك دعما من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وكان من المقرر البدء في تنفيذ العلاج الجديد في العام 2020، لكنه جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وقال البيان إن العقار سيجرى إدخاله في جميع مراكز العلاج من الإيدز، بعد اعتماده من وزارة الصحة، وتبلغ المراكز التي يُعالج فيها مصابو الإيدز في السودان 42 مركزا.

ويشمل برنامج العلاج الجديد تدريبا لموظفي الرعاية الصحية، كما جرى إدخال تحسينات على معينات ومراقبة المرضى لتُساعد في مراقبة معدلات استعمال العقار الجديد.

ويُعرف علاج "دولوتيجرافير" بأنه مضاد لفيروسات النسخ العكسي باعتباره العلاج الأنجع والأكثر فاعلية، وفقًا لقائمة منظمة الصحة العالمية.

وتقول المنظمة العالمية إن الآثار الجانبية للدواء الجديد قليلة، كما ترتفع فيه الحاجر الجيني لمقاومة الفايروس.

ومن المقرر توزيع العلاج الجديد في جميع انحاء البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع أن يتم تحويل 45% من متلقي علاج الإيدز الى الوصفة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.

وتبدأ المرحلة الثانية في 2022، ومخطط فيها وصول تغطية العلاج الجديد لـ 75% من المصابين، على أن تصل التغطية إلى 90% بحلول العام 2023.

وساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شراء الدواء بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فيما تقوم وزارة الصحة بتدريب الموظفين الطبيين بدعم من البرنامج الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.