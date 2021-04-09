السودان: تراشق بين عضو في لجنة التفكيك ووزيرة سابقة

وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي

الخرطوم 9 أبريل 2021 ـ قال صلاح مناع مقرر لجنة تفكيك نظام 30 ينيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان أن أمر قبض قد صدر في مواجهة وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي.

وأفاد مناع الذي كان يتحدث في ندوة مساء أمس الخميس بعدم عثورهم على الوزيرة، مشيرا إلى أن البحث عنها لا يزال جاريا.

وقال إن الوزيرة السابقة التي وصفها بالانتهازية كانت تعمل ضد اللجنة بغرض إاعادة عناصر من النظام البائد بمسميات أخرى إلى جانب ترأسها لمجالس إدارت دون أن يكون لها أي صفة في الوزارة.

وأكد مطالبتهم لوزيرة المالية وقتها، في أكثر من 9 اجتماعات بالإعلان عن وظائف في المؤسسات والشركات المستردة لكن هبة لم تستجب.

لكن الوزيرة السابقة ردت على مناع في وقت لاحق من يوم الجمعة وأكدت لصحيفة "السوداني" أنها تعمل على تحريك دعوى قانونية ضد عضو لجنة ازالة التمكين، وأنها لا تخفي نفسها ولم يصلها ما يفيد بطلب القبض عليها.

وظهرت هبة محمد علي مع وزير المالية الجديد جبريل ابراهيم في أكثر من مناسبة وذلك بعد تأكيدات جبريل إنها باقية في الوزارة وستعمل كمستشارة.