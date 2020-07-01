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السودان: تسجيل 316 إصابة جديدة بـ(كورونا) في أقل من أسبوع

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كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 1 يوليو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 316 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 30 وفاة مقابل تعافي 592 في الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الفائت.

وأرجعت وزارة الصحة تأخير نشر التحديث اليومي لإصابات الجائحة لنحو أسبوع، إلى الترتيبات الفنية لزيادة السعة التشخصية للمعامل لتستوعب الفحص الروتيني لحالات الإشتباه مع فحص عينات السودانيين العائدين.

وقالت الوزارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الأربعاء: "نُعلن عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات، في 25 يونيو، الذي تعافي فيه 109 شخص".

وأشارت إلى إنها سجلت 6 إصابات و8 وفيات مقابل تعافي 102 شخص في 26 يونيو. فيما سجلت في 27 يونيو 52 إصابة جديدة و3 فيات فيما تعافي 155 فرد. وأعلنت عن تسجيل 128 حالة إصابة و5 وفيات مقابل تعافي 164 مصاب في 28 يونيو.

وقالت الوزارة إنها سجلت 73 إصابة و10 حالات وفاة في 29 يونيو، وهو ذات اليوم الذي تعافي فيه 62 شخص.

وبإعلان التقارير الجديدة، فإن إجمالي عدد الإصابات في البلاد مُنذ بدء الجائحة وصل إلى 9573 إصابة و602 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 4606 فرد.

وأكدت وزارة الصحة إنها تعمل على معالجة أسباب تدني عدد الحالات المشتبهة المفحوصة في الإسبوعين الأخيرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ولاية الخرطوم.

ويتخوف كُثر من موجة تفشي جديدة بالفايروس المستجد وسط السودانيين، بعد أن تظاهر منهم الملايين في العاصمة الخرطوم ومدن عديدة الثلاثاء الفائت، للضغط على الحكومة الانتقالية لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة وتحقيق القصاص لقتلى الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019).



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