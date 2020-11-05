السودان : تسجيل 38 حالة اصابة جديدة بـ(كورونا)

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 5 نوفمبر 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا دون تسجيل حالة وفاة او تعافى حسب التقرير التراكمي ليوم الثلاثاء الماضي.
وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 31 اصابة، ولاية الجزيرة 4 النيل الابيض 2 وكسلا اصابة واحدة.
وأوضح التقرير الوبائي ان العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ 13943 والوفيات 837 فيما بلغت جملة المتعافين 6764.
وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملي أجرى في أربعة معامل حيث بلغت جملة العينات التي تم فحصها 1337 فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 38 بنسبة بلغت 2,8%.
وشددت على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية وتطبيق الارشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، فضلا عن التبليغ الفوري).
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