السودان : تسرب ركاب من مطار الخرطوم دون استيفاء الشروط الصحية

الخرطوم 1 مايو 2021 –شكت وزارة الصحة السودانية من هروب مسافرين بعد وصولهم مطار الخرطوم برغم عدم استيفاءهم الشروط الصحية، بينما فرضت سلطات مطار الخرطوم غرامية مالية على شركة الخطوط الأفريقية، التي أقلت ركابا دون شهادات صحية.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وتلزم سلطات مطار الخرطوم القادمين للسودان بابراز شهادة فحص تؤكد عدم الاصابة بفايروس كورونا.

ووصلت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار الخرطوم عصر الخميس، قادمة من منطقة معيتيقة الليبية، على متنها 258 راكبًا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة فان الركاب القادمين اشتبكوا بالأيدي مع الفريق الطبي في مطار الخرطوم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأضافت "أثناء مراجعة الكوادر الطبية في مطار الخرطوم لشهادات فحص كورونا لركاب الرحلة، وجدت 40 راكبًا غير مستوفيين للاشتراطات الصحية، بينهم 13 شخص لا يوجد ليهم فحص أو فحص غير مقبول".

وتابعت"عند استلام جوازاتهم لحصرهم وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص، قام عدد من الركاب بالهجوم على الكوادر الصحية والتشابك بالأيدي".

وكشفت الوزارة عن سحب 14 راكبًا لجوازاتهم عنوة، ومن ثم "تسربوا مع ركاب الرحلة التالية وخرجوا من المطار".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 من الركاب قاموا بـ “التخريب وتكسير زجاج الأبواب والنوافذ والاعتداء بالضرب على الكوادر الطبية في أحد المكاتب".

وأضاف البيان: "أثناء إجراءات بالفندق للحجر الصحي تسرب أيضًا 13 راكبًا، حيث من وصل إلى الفندق 13 فقط".

وأعلن البيان عن شروع إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ إجراءات جنائية وقانونية في مواجهة مخالفي الضوابط الصحية.

وقالت شركة مطار الخرطوم الدولي، في قرار، أطلعت عليه "سودان تربيون": "فرض غرامة قدرها مليوني ونصف المليون دولار على شركة الخطوط الأفريقية".

وأشارت إلى أن الغرامة فُرضت لإحضار الشركة 50 راكبًا سودانيا غير خاضعين لفحص الكورونا، إضافة إلى راكبان ليبيان.