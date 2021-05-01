 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 1 أيار (مايو) 2021

السودان : تسرب ركاب من مطار الخرطوم دون استيفاء الشروط الصحية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 مايو 2021 –شكت وزارة الصحة السودانية من هروب مسافرين بعد وصولهم مطار الخرطوم برغم عدم استيفاءهم الشروط الصحية، بينما فرضت سلطات مطار الخرطوم غرامية مالية على شركة الخطوط الأفريقية، التي أقلت ركابا دون شهادات صحية.

JPEG - 18.2 كيلوبايت
مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وتلزم سلطات مطار الخرطوم القادمين للسودان بابراز شهادة فحص تؤكد عدم الاصابة بفايروس كورونا.

ووصلت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار الخرطوم عصر الخميس، قادمة من منطقة معيتيقة الليبية، على متنها 258 راكبًا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة فان الركاب القادمين اشتبكوا بالأيدي مع الفريق الطبي في مطار الخرطوم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأضافت "أثناء مراجعة الكوادر الطبية في مطار الخرطوم لشهادات فحص كورونا لركاب الرحلة، وجدت 40 راكبًا غير مستوفيين للاشتراطات الصحية، بينهم 13 شخص لا يوجد ليهم فحص أو فحص غير مقبول".

وتابعت"عند استلام جوازاتهم لحصرهم وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص، قام عدد من الركاب بالهجوم على الكوادر الصحية والتشابك بالأيدي".

وكشفت الوزارة عن سحب 14 راكبًا لجوازاتهم عنوة، ومن ثم "تسربوا مع ركاب الرحلة التالية وخرجوا من المطار".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 من الركاب قاموا بـ “التخريب وتكسير زجاج الأبواب والنوافذ والاعتداء بالضرب على الكوادر الطبية في أحد المكاتب".

وأضاف البيان: "أثناء إجراءات بالفندق للحجر الصحي تسرب أيضًا 13 راكبًا، حيث من وصل إلى الفندق 13 فقط".

وأعلن البيان عن شروع إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ إجراءات جنائية وقانونية في مواجهة مخالفي الضوابط الصحية.

وقالت شركة مطار الخرطوم الدولي، في قرار، أطلعت عليه "سودان تربيون": "فرض غرامة قدرها مليوني ونصف المليون دولار على شركة الخطوط الأفريقية".

وأشارت إلى أن الغرامة فُرضت لإحضار الشركة 50 راكبًا سودانيا غير خاضعين لفحص الكورونا، إضافة إلى راكبان ليبيان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فلنفكك دولتهم الموازية بلا رحمة..و لنترك لهم إفطار رمضان برحمة 2021-04-30 10:10:40 بقلم : ياسر عرمان أضعنا فى قوى الثورة والتغيير وقتا ثميناً و لم نستفيد بالشكل المطلوب من قوة الإندفاع الثورى فى تنفيذ خطة واضحة لتفكيك دولة المؤتمر الوطني و دولة الإسلام السياسي بلاهوادة و وفق الوثيقة الدستورية ومطالب (...)

خطوات نحو التوحد الوطني (١) 2021-04-25 18:58:56 بقلم : محمد عتيق مهما كان احتفاء أعوان النظام الساقط وأبواقه بأي نقد لحكومة السيد حمدوك فإنهم لا يستطيعون أن يتمثلوا ذلك النقد أو أن يتطابقوا معه ؛ هم يبكون سلطةً غابرة ومراتع فساد ضاعت منهم ، يغالبون تيار العصر الكاسح (...)

هلا عدنا إلى نقطة البداية 2021-04-18 18:20:31 بقلم : محمد عتيق وضع رئيس الفترة الانتقالية خطوطاً لبرنامج حكومته وجعل من الموافقة عليها بالتوقيع شرطاً للانضمام إليها ! أي أن من رشحتهم قحت (مجازاً) لعضوية الحكومة لا يعتمدهم السيد حمدوك وزراء عنده إلا إذا وافقوا على (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.