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السودان: تفاقم أزمة الخبز وتقلص المخابز العاملة إلى أقل من 20 %

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الخرطوم 10 اكتوبر 2021- احتدت أزمة الخبز في الخرطوم بشكل لافت واضطرت المخابز لإغلاق أبوابها بينما قدرت شعبة المخابز عدد العاملة منها بنحو 20 %.

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مواطنون يصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز ـ إرشيف

وبات اصطفاف العشرات من المواطنين أمام المخابز العاملة أمرا معتادا للحصول على الخبز فيما وصل سعر القطعة من الخبز التجاري في بعض الأماكن الى 60 جنيها، عوضا عن 25-30 جنبها الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر موثوقة " سودان تربيون " الأحد بمنع مواطنين في الولاية الشمالية نقل 10الاف طن من القمح كانت تعول عليها الحكومة للإسهام في معالج أزمة الخبز.

وقال مصدر مسؤول بأحد مطاحن الدقيق ان مخزون المطاحن يكاد يخلو من الدقيق وان بعضها قام بتوزيع حصة للأسبوع بحوالي 5 جولات فقط لعدد من المخابز.

وأكدت شعبة المخابز أن وضع الخبز يزداد سوءا بشكل يومي مع استمرار إغلاق شرق البلاد.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة مرافق وطرق حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين.

وقال نائب رئيس شعبة المخابز إسماعيل عبد الله لـ "سودان تربيون" الأحد إن الأوضاع تمضي من سيئ إلى أسوأ وأن بعض المخابز حصلت اليوم على حصة تصل نحو 10 جوالات للأسبوع وأنها لا تكفي كما أن عدد المخابز العاملة حاليا أقل من 20 %.

وأوضح أن هناك معاناة كبيرة لطلاب المدارس فى الحصول على الخبز وانهم أكثر الشرائح المتضررة من نقص الخبز.

وأضاف أن الكثير من إدارات المدارس تأتي إلى المخابز وترجع دون الحصول على الحصص المعتادة كما أن بعض الإدارات أبلغت الأسر بعدم استطاعتها توفيرالخبز للطلاب وأن الأسر أيضا لا تحصل عليه.

وأضاف " الكثير من أصحاب المخابز ومنذ السبت كانوا يعولون على وصول القمح القادم من الولاية الشمالية لكنهم تفاجؤوا بأنه لن يصل".

بدوره قال المتحدث باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة لـ" سودان تربيون" الأحد إن الحصة التي تم توزيعها للمخابز اليوم بلغت 5 جولات فقط للأسبوع لبعض المخابز

وأوضح أن العشرة الاف طن من قمح الولاية الشمالية تكفي لتشغيل المخابز في البلاد ليومين فقط.

وتابع "بعض المخابز العاملة حاليا اضطرت لبيع قطعة الخبز بنحو 60جنيها خاصة وأنها باتت تستخدم الدقيق المعبأ بالكيلو الذي يصل سعره 400 جنيه.



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