السودان: تكوين شركة قابضة تتولى الأموال المستردة عبر لجنة التفكيك

عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده

الخرطوم 7 فبراير 2021 ـ شكل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، شركة قابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989.

وكانت لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية قد تبادلتا في وقت سابق الاتهامات بشأن عدم استغلال الأصول والأموال التي صادرتها اللجنة من مسؤولين ورموز محسوبين على النظام البائد.

وطبقا للقرار فإنه استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، صدر قرار إنشاء "شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة".

وستعنى اللجنة بالأموال والأصول التي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة التفكيك.

وحدد القرار تكوين مجلس إدارة للشركة، على أن تكون لديها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حساباتها.

وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة التفكيك وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي يعينه رئيس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة.

وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

وحدد القرار أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة العدل، الرئيس التنفيذي للشركة، ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الطاقة والتعدين، ممثل بنك السودان، ممثل لجنة التفكيك، خبير مالي، خبير استثماري، خبير مصرفي وخبير إداري.