السودان: توترات أمنية في مناطق البترول والحكومة تناقش تطورات الأوضاع

الخرطوم 6 يوليو 2021- قالت تقارير صحفية إن العديد من مناطق انتاج النفط غربي البلاد تشهد توترات أمنية بالغة بينما أخضع مجلس الوزراء السوداني الأوضاع هناك لنقاش مستفيض خلال جلسته الثلاثاء.

صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

ويحتج الأهالي في مواقع انتاج البترول بولاية غرب كردفان للمطالبة بتعويضات لمواطني المنطقة.

وأفادت وزارة الطاقة والنفط في بيان تلقته "سودان تربيون" أن "مجلس الوزراء ناقش الثلاثاء التردي الأمني في حقول البترول".

وأكد البيان أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع ستعقد الأربعاء اجتماعا لمناقشة الأوضاع الأمنية بحقول البترول.

كما استعرض وكيل وزارة الطاقة والنفط وليد الاسد خلال جلسة مجلس الوزراء الأوضاع الحالية بحقول البترول وما يتعرض له العاملين فيها.

واكد اهتمام الدولة بسلامة العاملين وضمان استمرار المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.

وقالت مصادر في قطاع النفط لـ “سودان تربيون" إن مطالب أهل المنطقة تتركز في التعويضات لأرض معسكر شركة" بتروا نرجي " الذي أنشأ قبل أكثر من 20 عاما وتم دفع تعويضه مسبقا.

وأفادت تقارير صحفية أن محتجين اغلقوا لليوم الثالث علي التوالي مطار بليلة التابع لشركة بترو إنيرجي للبترول في ولاية غرب كردفان كما منع المحتجون المهندسين والفنيين من الخروج لأداء مهامهم.