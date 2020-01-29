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السودان: حالتا اشتباه بفايرس "كورونا" قيد الفحص

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الخرطوم 29 يناير 2020 - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، الاشتباه في حالتين إصابة بفايرس "كورونا الجديد"، لدى اثنين من المواطنين قادمين من الصين عبر القاهرة وإثيوبيا.

وقال وزير الصحة أكرم علي التوم، في تصريحات صحفية، إن الفرق الصحية الاتحادية والولائية "أخذت عينات للفحص من شاب وشابة عمرهما لا يتجاوز العشرين عاما قدما من الصين".

وأوضح أن حالتهما الصحية لم تتدهور وأنهم في انتظار نتائج الفحص للعينات.

وأشار إلى أن، أحد الحالتين من ولاية الجزيرة والثانية من ولاية الخرطوم، وتم اكتشافهما في مطار العاصمة الخرطوم

ونوَّه إلى أن إحدى الحالتين قدمت من مدينة ووهان الصينية، فيما قال إنه لا يعرف من أي مدينة صينية وصلت الحالة الثانية.

وأضاف، "نطمئن الشعب السوداني بأنه ليس لدينا تأكيد على وجود إصابات بفيروس كورونا، وجهزنا غرفة عزل صحي بمستشفى الخرطوم".

ودعا السودانيين إلى متابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج بعد إصابة 30 دولة حول العالم بفيروس "كورونا".

وتابع، "نحن على تواصل مستمر مع شبكة الرصد العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجهزنا فرقا صحية في 16 معبرا بريا، إضافة للموانئ في سواكن وبورتسودان ومطاري الخرطوم وبورتسودان".

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على توفير أجهزة تشخيصية للفيروس الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي سيتم إرسال العينات إلى ألمانيا والهند ودول أخرى للتأكد من سلامتها.

وفيروس "كورونا" الجديد الذي بات يسمى بـ "فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان وسط الصين، ووصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 132 شخص، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 آلاف و974 شخصا.



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