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السودان ضمن دول عربية تبحث مع إسرائيل تطوير الطاقة

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وزير العدل السوداني ووزير الخزانة الأميركية يوقعان اتفاقيات إبراهام، 6 يناير 2021

الخرطوم 15 يناير 2021 ـ أجرى وزراء الطاقة في كل من إسرائيل والسودان ومصر والإمارات والمغرب والبحرين اتصالا مرئيا هو الأول من نوعه حول التعاون في شؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير.

وطبقا لحساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك، فإن اجتماعا افتراضيا جرى بين إسرائيل ومصر والسودان والمغرب والإمارات والبحرين في مجال الطاقة واصفا المحادثات بأنها "الأولى من نوعها".

وقال الحساب، إن وزراء الطاقة من إسرائيل ومصر والإمارات والمغرب والسودان والبحرين أجروا اتصالا مرئيا حول التعاون في شؤون النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير.

وأفاد أن الوزراء بحثوا كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتُضيف إلى فحوى اتفاقات السلام بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة وإقامة البنية التحتية والتكنولوجيا.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أعلن أنه شارك في لقاء مع نظرائه من 5 دول عربية، إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال "تعد هذه خطوة تاريخية، ودفعة لقطاع الطاقة لتعزيز التعاون مع الدول العربية أيضا في الطاقة المتجددة، بمجالات البحث والتطوير وإمكانية ربط شبكات الكهرباء في المستقبل القريب".

ولم يصدر على الفور تعليق عن أي من الدول العربية الخمس حول هذا الاجتماع. وشهد عام 2020 إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووقعت الحكومة السودانية في السادس من يناير الحالي رسميا على إعلان اتفاقات إبراهام خلال زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين للخرطوم.

ونشر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أمس الخميس على حسابه الرسمي في تويتر صورة باللغتين العربية والإنجليزية، لما قال عنه أنه النص الحقيقي لإعلان الاتفاقيات الإبراهيمية، بين إسرائيل وبعض الدول العربية، التي انضم إليها السودان أخيرا.



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