السودان : عائدات الصمغ العربي تتجاوز 59مليون دولار خلال ستة أشهر

الخرطوم 13 أكتوبر 2021- كشفت إحصائيةٌ رسمية، عن نجاح السودان في تصدير حوالي 48 ألف طن من الصمغ العربي “الهشاب، والطلح”، في الفترة من يناير الى يونيو 2021، بعائدات تخطت حاجز 59 مليون دولار.
- بائع صمغ عربي في سوق امدرمان (رويترز)
وبلغت صادرات الصمغ العربي للعام 2020م حوالي 79 ألف طن؛ بعائدات وصلت إلى 97 مليون دولار.
وشرع مجلس الصمغ العربي في الإعداد؛ لموسم «الطق والحصاد» المقرر له اكتوبر الجاري، وذلك بتأمين سلامة المورد من الآفات والجراد، وتأمين التمويل القبلي للمنتجين؛ عبر القطاع الخاص والمصارف.
ويعد السودان أكبرَ منتجٍ للصمغ العربي، بحيازته حوالي 80% من حصة الصادرات بالعالم.
وقال الأمين العام للمجلس، طارق الشيخ، بحسب المنصة، إنَّه أحد المشروعات المقررة في الاستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والأصباغ الطبيعية الأخرى 2020 – 2030م، قيام محفظة تمويل برأس مال 100 مليون دولار.
وأوضح أنْ مجلس الوزراء أجاز الاستراتيجية المُلزمة، وتضم 45 مشروعاً.
وأعرب عن أمله في حصول مشروع قانون الصمغ العربي على الإجازة النهائية، بعد حصوله على مصادقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي.
وكشف عن بدء تشكيل مجالس الأصماغ بكافة ولايات البلاد، وفي الصدد أعلن اكتمال انشاء مجلس القضارف، على أن يلحق به مجلسا شمال كردفان والنيل الأزرق، خلال أكتوبر الجاري.
ويغطي حزام الصمغ العربي 13 ولاية بالبلاد، ويمتد في مساحة 500 كلم، ويعيش في القطاع حوالي 5 ملايين سوداني.
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