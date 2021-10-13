 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

السودان : عائدات الصمغ العربي تتجاوز 59مليون دولار خلال ستة أشهر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 أكتوبر 2021- كشفت إحصائيةٌ رسمية، عن نجاح السودان في تصدير حوالي 48 ألف طن من الصمغ العربي “الهشاب، والطلح”، في الفترة من يناير الى يونيو 2021، بعائدات تخطت حاجز 59 مليون دولار.

JPEG - 19.5 كيلوبايت
بائع صمغ عربي في سوق امدرمان (رويترز)

وبلغت صادرات الصمغ العربي للعام 2020م حوالي 79 ألف طن؛ بعائدات وصلت إلى 97 مليون دولار.

وشرع مجلس الصمغ العربي في الإعداد؛ لموسم «الطق والحصاد» المقرر له اكتوبر الجاري، وذلك بتأمين سلامة المورد من الآفات والجراد، وتأمين التمويل القبلي للمنتجين؛ عبر القطاع الخاص والمصارف.

ويعد السودان أكبرَ منتجٍ للصمغ العربي، بحيازته حوالي 80% من حصة الصادرات بالعالم.

وقال الأمين العام للمجلس، طارق الشيخ، بحسب المنصة، إنَّه أحد المشروعات المقررة في الاستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والأصباغ الطبيعية الأخرى 2020 – 2030م، قيام محفظة تمويل برأس مال 100 مليون دولار.

وأوضح أنْ مجلس الوزراء أجاز الاستراتيجية المُلزمة، وتضم 45 مشروعاً.

وأعرب عن أمله في حصول مشروع قانون الصمغ العربي على الإجازة النهائية، بعد حصوله على مصادقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي.

وكشف عن بدء تشكيل مجالس الأصماغ بكافة ولايات البلاد، وفي الصدد أعلن اكتمال انشاء مجلس القضارف، على أن يلحق به مجلسا شمال كردفان والنيل الأزرق، خلال أكتوبر الجاري.

ويغطي حزام الصمغ العربي 13 ولاية بالبلاد، ويمتد في مساحة 500 كلم، ويعيش في القطاع حوالي 5 ملايين سوداني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مختارات من دفتر الإحباط 2021-10-13 07:17:39 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه 1 د. فيصل عبدالرحمن على طه «إنني لن أدخل في تكهنات حول مستقبل السودان عدا القول بأن التاريخ لا يقف ساكناً. إن أي امرئ يزعم أن بمقدوره التكهن بمستقبل السودان لا بد أن يكون نبياً أو غبياً. إنني (...)

المهادنة المخزية 2021-10-10 16:57:56 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق صحيحٌ أن لشرق السودان قضاياه وشكاواه الحقيقية المزمنة ، والصحيحُ أيضاً أن لأقاليم السودان الأخرى قضاياها وشكاواها الحقيقية المزمنة. وكما يسكن السلُّ والفقر والجهل انسان الشرق ، يسكن الفقر (...)

«الإرهاب في السودان» .. مخاطر الوصول للنقطة الحرجة والسيناريو الأسود !! 2021-10-10 15:13:28 بقلم: الهادي محمد الأمين الهادي محمد الامين فوجئ سكان ضاحية جبرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم نهار يوم الثلاثاء 28 سبتمبر بسماع أصوات عالية من الرصاص وعمليات تبادل إطلاق نار استمرت لقرابة الساعة اتضح لاحقاً أن قوة من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.