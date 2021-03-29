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السودان قلق من تزايد لافت في الإصابات والوفيات بسبب كورونا

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عضو المجلس السيادي الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور

الخرطوم 29 مارس 2021 ـ قال عضو المجلس السيادي الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان صديق تاور، إن الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا غير مطمئن ومقلق جراء تزايد لافت للإصابات والوفيات.

وأكد تاور في تصريحات صحفية أن تقييمه جاء استنادا على نتائج مسوحات ومتابعات أجرتها جهات الاختصاص الصحية، بسبب تزايد معدلات الإصابة وارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد أن عدد الإصابات بلغ في ولاية الخرطوم أمس الأحد 250 حالة إصابة، وأول أمس "السبت" 200 إصابة مقارنة بحالات الإصابة قبل نحو أسبوعين، حيث كانت الإصابات في حدود 30 حالة في اليوم، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وعزا تاور الارتفاع في معدل الإصابة الى التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة الأمر الذي أدى لانطباع بأن الأمر أصبح عاديا وان الجائحة قد انجلت، وهو ما قاد للتخلي عن العمليات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إلى جانب الاختلاط في المناسبات.

ودعا الى التحلي بالوعي والإقلاع عن ممارسة السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال هذه الفترة.

وبشأن ما سيتم اتخاذه من إجراءات حظر على غرار ما حدث إبان الموجة الأولى قال إن الاتجاه يمضي لإتخاذ اجراءات صارمة في الوقت الراهن ومراقبة الموقف، وسيقرر على ضوء ذلك ما سيتخذ من اجراءات.

وأشار الى أن هذه الجائحة لا تحدها القوانين والإجراءات بقدر ما تحد منها عمليا الاعتماد على وعي المواطنين.

وأضاف "ما يقلق الآن هو أن الجائحة أصبحت تصيب اعمارا لم تكن تصيبها في الموجتين الأولى والثانية من الأعمار الصغيرة، وهو ما سيجعل عملية الانتشار أكثر سرعة، حيث أن هذه الفئات من الأعمار تضاعف من عمليات نقل العدوى لكبار السن في بيوت ذويهم، داعيا الى أن يعمل الجميع على تلقي التطعيم.

وأوضح تاور أنه تم تسلم 250 ألف جرعة من اللقاحات الصينية الجمعة الماضية، وطالب بصول الجميع الى مراكز التطعيم لأخذ الجراعات متى ما توفر ذلك.



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