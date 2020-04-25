السودان: (كورونا) تتمدد الى دارفور والشرق وعدد الإصابات يرتفع لـ 213

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 25 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الصحة في السودان، السبت عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى 213 حالة، سُجلت في ولايات الخرطوم والجزيرة – وسط-والبحر الأحمر والقضارف – شرق-ووسط دارفور حيث تعد الولايات الثلاث الأخيرة مواقع جديدة للمرض المخيف.

ويتعاظم الخوف في البلاد من انهيار النظام الصحي السيء، في ظل إصابة عدد من الأطباء بالفايروس وعزل آخرين بعد مخالطتهم حالات اشتباه وحالات إصابة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، متضمنة حالة واحدة، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 36 في الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة والبحر الأحمر ووسط دارفور، وأفادت بأن ولاية القضارف سُجلت حالتين ضمن الحالتين التي أُعلن عنها مسبقًا.

وقالت وزارة الصحة إنه بتسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد المصابين إلى 213 حالة، تتضمن 17 حالة وفاة، فيما وصلت الحالات التي تعافي أصحابها إلى 19 حالة.

ودخلت ولاية الخرطوم، منذ 18 أبريل الجاري، في إغلاق كامل، كما اتخذت بعض الولايات إجراءات منع الحركة داخل المحليات؛ بهدف منع انتشار الفايروس المستجد على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.

وقررت السلطات الحكومية الجمعة منع صلاة التراويح والجمعة والافطارات الجماعية طوال شهر رمضان الذي بدأت أولى أيامه السبت، منعا لمزيد من الإصابات بالمرض.