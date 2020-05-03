السودان: (كورونا) يضرب وزير وفنان شهير واعلاميين

الخرطوم 3 مايو 2020- أعلنت الحكومة السودانية الأحد إصابة وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية هاشم بن عوف بفايروس كورونا، كما طال الفايروس اعلاميين وفنانين معروفين.

ابو عركي وكريمته سماهر يتعافيان من "كورونا"

وقال بيان لمجلس الوزراء إن نتيجة الفحص الذي خضع له الوزير كانت إيجابية وذلك بعد مخالطته أحد المقربين المصابين.

وطبقا للبيان فإن بن عوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي لكنه يباشر مهامه في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط.

وطالت الإصابة بالمرض كذلك الفنان المعروف أبو عركي البخيت وابنه يزن بعد يومين من الإعلان عن إصابة ابنته الطبيبة سماهر بالفايروس.

ونقل مقربون من البخيت تأكيدات بأنه في وضع صحي جيد وأنه موجود قيد العزل المنزلي بعد أن أظهرت الفحوصات اصابته بالفايروس المستجد.

هاشم بن عوف

والسبت قال مراسل قناة "العربية – الحدث" في الخرطوم محمد عثمان إنه أصيب بوباء كوفيد – 19، لكنه بث تطمينات أكد فيها تمتعه بصحة جيدة، وقال في منشور على "فيس بوك" إنه سيجري فحصا جديدا بعد خمسة أيام.

وأعلنت المذيعة بفضائية النيل الأزرق سوزان مبارك قبل يومين اصابتها بـ "كورونا" فيما أكد إعلاميون أن الصحفي صلاح الحويج طاله الفايروس وبدا التعافي من آثاره.