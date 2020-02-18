السودان : لا صحة لوجود وفد من المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم

الخرطوم 18 فبراير 2020 - نفى وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الثلاثاء، وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى البلاد، للتشاور بشأن تسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وقال صالح، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن "الحديث حول وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم عارٍ من الصحة تماما".

وأعرب عن أسفه للتناول غير المهني الذي تبنته بعض وسائل الإعلام التي ساهمت في نشر الأكاذيب والإشاعات والأخبار غير الدقيقة بالرغم من أنها تمتلك الوسائل والآليات للتأكد من مثل هذه المعلومات.

وأوضح أنه بمجرد وصول هذا الوفد سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأضاف، "ليس لدينا ما نخفيه حول هذا الأمر".

وتناقلت وسائل إعلام ومواقع اخبارية بكثافة طوال يوم الإثنين نبأ وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم بغرض النقاش مع مسؤولي الحكومة حول تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وتطلب الجنائية الدولية منذ العام 2009 مثول الرئيس السوداني عمر البشير واثنين من كبار معاونيه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون بجانب الزعيم القبلي علي كوشيب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي عاش حربا ضروس منذ العام 2003.