السودان: لجنة الطوارئ الصحية تصدر موجهات لمنع تفشي (كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 10 نوفمبر 2020 – أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحة موجهات للمرافق الحكومية ومستويات الحكم المحي لمنع تفشي جائحة كورونا في موجتها الثانية، فيما قررت كلية الطب بجامعة الجزيرة تعليق الدراسة بعد إصابات وسط الطلاب.

وحذرت اللجنة من تزايد حالات الإصابة على نحو كبير لافتة الى أن شهر نوفمبر فقط سجلت فيه 707 حالة وهو "عدد إصابات فاق الحالات المسجلة في بداية الموجة الأولى".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا مُنذ بدء الوباء في السودان 14 ألف و155 شخص، تعافت منها 9 آلاف و492 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و116 شخص.

وطالبت لجنة الطوارئ، في بيان، أرسل إلى "سودان تربيون"، الثلاثاء، دُور العبادة والأماكن التجارية والمرافق الحكومية والخاصة بالتأكد من السلامة البيئية وبسط أعلى مستويات النظافة، وتطبيق الاشتراطات الصحية.

ودعت ممثلين لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير والكيانات السياسية على مستوى الأحياء وتنظيم التجمعات بمحطات الوقود والمخابز ونقاط البيع، للتعاون مع السُّلطات الصحية، كما دعت الآثمة والدعاة والقساوة ومشايخ الطرق الصوفية لرفع الوعي وسط السودانيين في منابرهم للالتزام بالاشتراطات الصحية.

ونصحت اللجنة غرف النقل والمواصلات ومشغلي وسائل النقل الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى الجهات الراعية لمنسوبي المجتمعات الخاصة ونزلاء السجون ونزلاء الملاجئ وطلاب الخلاوي، بالالتزام بالضوابط الصحية.

وحثت لجنة الطوارئ الصحية المواطنين بتقليل التجمعات والحركة أيام العطل الرسمية قدر الإمكان لمنع تفشي الوباء.

وطالبت كذلك مؤسسات الحكم المحلي بـ "إصدار ما يلزم من تشريعات تضمن تنظيم الحياة اليومية وضبط التجمعات للمواطنين بمختلف أنواعها".

وفي ذات السياق، قررت غرفة متابعة الوضع الصحي بكلية الطب لجامعة الجزيرة، تعليق الدراسة والأنشطة النظرية والعملية والامتحانات بالكلية، بعد تزايد حالات الاصابة بالفايروس المستجد وسط الطلاب.

وقالت عميد كلية الطب بجامعة الجزيرة، وائل نوري، إن الكلية تدرس إمكانية استئناف الدراسة بالتعليم الإلكتروني.