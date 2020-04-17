السودان: لجنة تفكيك نظام البشير تسترد 390 قطعة أرض لصالح الدولة

عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده

الخرطوم 17 ابريل 2020- أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان الجمعة استرداد عشرات من قطع الأراضي سجلت بأسماء عناصر محسوبة عل نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأقاربهم بمساحة كلية تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بالخرطوم .

وسرد أعضاء اللجنة تفاصيل استرداد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام السابق بينهم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية وهند مصطفى عقيلة المدير السابق للشرطة محمد نجيب الطيب الذي تقاسم معها عدد كبير من هذه الأراضي.

وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء الجمعة أن القطع المستردة تشتمل على 14 عقار بينها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة "معارج" للسلام والتنمية التي تخص أسرة الرئيس المعزول عمر البشير بالإضافة الى 71 قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الذي شغل أيضا منصب وزير الدولة بالخارجية.

وأشار وجدي الى أن العقارات المستردة تضم 129 عقار باسم مدير عام الشرطة الاسبق الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند بمدينة بحري.

وأعلن وجدي عن استرداد مليون و122الف و 180 سهم من عبد الغني أحمد إدريس من أسهم شركةالرأي العام للصحافة والنشر ومليون و49 الف و430 سهم من خالد غازي صلاح الدين من أسهم الشركة و 755 الف سهم من محمد غازي صلاح الدين لصالح وزارة المالية والتي تمثل 73% من أسهم الشركة والا تمس البقية.

وأكد وجدي أن اللجنة ماضية في عملها وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ.

كما أصدرت اللجنة قرارًا بإلغاء سجّل منظمة "أنامل" لرعاية المرأة والطفل والحجز على أموالها وأصولها.

وقرّرت أنّ تؤول الأصول والأموال إلى وزارة المالية، كما أمنّت على فتح بلاغاتٍ في القائمين على أمر المنظمة، وإكمال المستشفى الذي بدأت المنظمة في تشييده.

وكشفت اللجنة عن اتجاهها إلى استرداد المؤسسات الكبرى التي تمّ التخلّص منها تحت مسمى الخصخصة.

وأمنّت اللجنة على إعادة مؤسسة النقل النهري باسترداد أصولها والأموال واسترداد أسهم عارف والتي تبلغ 120 ألف جنيه، بجانب أسهم هيئة النقل النهري في شركة النيل التي تبلغ50 ألف سهم لصالح وزارة المالية.