 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 23 تموز (يوليو) 2020

السودان: لجنة عليا برئاسة (حمدوك) لمتابعة ملف سد النهضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 يوليو 2020 - أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء.

JPEG - 36.3 كيلوبايت
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

وتضم عضوية اللجنة كل من، وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، ووزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأوكلت إلى اللجنة وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، "مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة، وتقليل الإسقاطات السالبة، إضافة إلى الاضطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها".

ويحق للجنة في تنفيذ المهام الموكلة إليها،" تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها".

وحدد القرار، الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة، وأن تتولى مهام سكرتاريتها، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية والري والموارد المائية، والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

ويأتي تشكيل اللجنة في أعقاب قمة إفريقية مصغرة حول سد "النهضة"، برعاية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، اتفق خلالها السودان وإثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات القائمة منذ سنوات، على أمل التوصل إلى اتفاق شامل حول السد.

وأعلنت إثيوبيا، في اليوم نفسه، اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، بفعل تدفق الأمطار، وليس بقرار من الحكومة، على حد قولها.

وكانت أديس أبابا تصر على بدء ملء الخزان خلال موسم الأمطار، الذي بدء في يوليو الجاري، مقابل رفض مصري-سوداني لهذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وخلال القمة الإفريقية المصغرة، دعا حمدوك، عبر دائرة تلفزيونية، الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلبا على المفاوضات.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق، بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وتخشى القاهرة احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر ولا السودان، وإنما توليد الطاقة الكهربائية من السد وتحقيق التنمية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (1) 2020-07-20 20:34:50 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com د.فيصل علي طه * قبل أن نعرض لمسألة النتوء، ربما يكون مفيداً للقارئ أن نتناول بالعرض التفصيلي اتفاقية 19 يناير 1899 بشأن إدارة السودان بين «جلالة ملكة الانكليز وحكومة (...)

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (3-3) 2020-07-19 22:37:29 تنمية وتطوير وترشيد تربية الإبل في السودان د. بابكر عباس محمد أحمد أنشأت جامعة الخرطوم وحدة لأبحاث الإبل منذ العام 1983، تطورت الى مركز ، بهدف دراسة بيئة وأمراض ومشاكل تربية الأبل، وظلت الأبحاث المتعددة تجرى عدة أعوام، (...)

لا يأس لا إستسلام لا احباط 2020-07-19 22:33:47 بقلم : محمد عتيق كل جديد في واقعنا السوداني لا مثيل له في تاريخنا ، رغم ذلك نجد أن العاطفة في أحيان كثيرة هي التي تقودنا ، يتم اقتيادنا بأيد وخيوط ناعمة من الداخل والخارج أو من كليهما فنسير كما يراد لنا ومنا .. هذه (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.