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السودان: لم نصوت لأي مشروع قرار إسرائيلي في الأمم المتحدة

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الخرطوم 25 نوفمبر 2020 – قالت وزارة الخارجية، إن السودان لم يصوت لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية أو الدورات السابقة.

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مندوب اسرائيل في الأمم المتحدة زار نظيره السوداني عمر صديق لأول مرة في مقر اقامته يوم 11نوفمبر2020

وكانت صحف محلية عنونت قبل أيام إن السودان صوت لصالح إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقترحها الخاص بالابتكار.

وقات وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "نود أن نوضح بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار من الصحة، إذ لم يحدث ان صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة".

ولم يتحدث بيان الخارجية عن موقف السودان حيال مشروع القرار بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب وسائل اعلام عبرية خلال تعليقه على هذه الجلسة إن السودان وللمرة الأولى لم يصوت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بعدما كان يفعل ذلك بكل تقليدي.

وتكتمت الحكومة السودانية على زيارة وفد إسرائيلي برئاسة نائب مدير الأمن القومي إلى الخرطوم، الاثنين الفائت، حيث ناقش الوفد مع قادة عسكريون في الجيش مسائل أمنية، وفقًا لتسريبات صحفية.

وأعلن السودان في 23 أكتوبر الفائت، اعترافه بدولة إسرائيل، متعهدًا بالعمل على إقامة دبلوماسية واقتصادية معها، حيث جرى ذلك في اتفاق رعاه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وبعد يوم واحد من إعلان السودان اعترافه بإسرائيل، أبدت الأخيرة عزمها إرسال قمح بقيمة 5 ملايين دولار كمساعدة إلى البلاد التي تُعاني من أزمة الاقتصادية، لكن الخرطوم لم تعلن حتى الآن استلامها هذه المساعدات.



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