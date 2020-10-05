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السودان: متظاهرون بمحيط القصر الرئاسي يطالبون برحيل حكومة حمدوك

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متظاهرون في الخرطوم يطالبون برحيل الحكومة الانتقالية ..الاثنين 5 أكتوبر 2020

الخرطوم 5 أكتوبر 2020 - نظم المئات من المحتجين بالسودان الإثنين، موكباً بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية.

وفرضت قوات الأمن، طوقا أمنيا أمام القصر الرئاسي، كما أغلق جنود للجيش الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة بالخرطوم.

وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون" أن المتظاهرين رددوا شعارات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

في الأثناء، تظاهر عشرات المحتجين بأحياء أمبدة، الهاشماب، وشارع الأربعين بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز، والوقود، وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.



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