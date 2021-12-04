السودان:مجلس نظارات البجا يعلق التصعيد بالشرق لمدة أسبوعين

محتجون من البجا يغلقون الطريق القومي عند جبيت ـ 17 سبتمبر 2021

الخرطوم 4 ديسمبر 2021- أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة تعليق التصعيد الذي كان مقررا اليوم السبت لأسبوعين.

وكان المجلس الذي أغلق الموانئ والطرق الحيوية في شرق السودان لأيام طويلة الشهر الماضي،حدد الرابع من ديسمبر موعدا للعودة إلى التصعيد والإغلاق ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبه التي على رأسها إلغاء مسار الشرق المنصوص عليه في اتفاق سلام جوبا.

وأوضح بيان للمجلس صدر السبت أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الشرق بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أجرت ليل الجمعة اتصالات بالمسؤولين في المجلس "وطلبت تمديد الفترة الزمنية لخمسة عشر يوما".

وأضاف" ناقش المجلس الأعلى طلب اللجنة المكلفة من المجلس السيادي ووافق على منح الفترة الزمنية المحددة والتي تنتهي التاسع عشر من ديسمبر الجاري".

وشدد المجلس على أن المهلة الممنوحة هي الفرصة الأخيرة للتواصل والنقاش وانه لن يتنزل عن مطلبه الأساسي بإلغاء مسار الشرق، محذرا بعض قيادات الجبهة الثورية الذين قال إنهم يسعون لإشعال الفتن والاقتتال ونقل ميدان المعركة لشرق السودان مستغلين وضعهم في السلطة.

وأشار إلى أن المجلس انهى الإغلاق السابق الذي امتد لـ 18 يوما بعد اتصالات من منظمات دولية وإقليمية ومحلية وقيادات في الدولة وانه وافق على رفع الاعتصام والإغلاق لشهر لحين تشكيل حكومة كفاءات ،وطنية ومجلس وزراء لكن المدة انقضت دون جديد ليتلقى بعدها طلبا من اللجنة الحكومية بتمديد المهلة.