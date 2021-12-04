 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 4 كانون الأول (ديسمبر) 2021

السودان:مجلس نظارات البجا يعلق التصعيد بالشرق لمدة أسبوعين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 57.9 كيلوبايت
محتجون من البجا يغلقون الطريق القومي عند جبيت ـ 17 سبتمبر 2021

الخرطوم 4 ديسمبر 2021- أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة تعليق التصعيد الذي كان مقررا اليوم السبت لأسبوعين.

وكان المجلس الذي أغلق الموانئ والطرق الحيوية في شرق السودان لأيام طويلة الشهر الماضي،حدد الرابع من ديسمبر موعدا للعودة إلى التصعيد والإغلاق ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبه التي على رأسها إلغاء مسار الشرق المنصوص عليه في اتفاق سلام جوبا.

وأوضح بيان للمجلس صدر السبت أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الشرق بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أجرت ليل الجمعة اتصالات بالمسؤولين في المجلس "وطلبت تمديد الفترة الزمنية لخمسة عشر يوما".

وأضاف" ناقش المجلس الأعلى طلب اللجنة المكلفة من المجلس السيادي ووافق على منح الفترة الزمنية المحددة والتي تنتهي التاسع عشر من ديسمبر الجاري".

وشدد المجلس على أن المهلة الممنوحة هي الفرصة الأخيرة للتواصل والنقاش وانه لن يتنزل عن مطلبه الأساسي بإلغاء مسار الشرق، محذرا بعض قيادات الجبهة الثورية الذين قال إنهم يسعون لإشعال الفتن والاقتتال ونقل ميدان المعركة لشرق السودان مستغلين وضعهم في السلطة.

وأشار إلى أن المجلس انهى الإغلاق السابق الذي امتد لـ 18 يوما بعد اتصالات من منظمات دولية وإقليمية ومحلية وقيادات في الدولة وانه وافق على رفع الاعتصام والإغلاق لشهر لحين تشكيل حكومة كفاءات ،وطنية ومجلس وزراء لكن المدة انقضت دون جديد ليتلقى بعدها طلبا من اللجنة الحكومية بتمديد المهلة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحولات المشهد السوداني (1- 6) 2021-12-04 05:52:56 في البحث عن رافعة جديدة للدولة السر سيد أحمد السر سيد أحمد في أغسطس من العام 1989 وبعد شهرين من أنقلاب الانقاذ أستقبلت مجموعة من السودانيين في لندن مسافرا قادما من الخرطوم. وبما ان الرجل تبوأ مراكزا رفيعة في النظام (...)

نَقْشٌ على ظهر الموقف 2021-11-29 11:04:40 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق مصاعب عديدة تواجه مسار الثورة في السودان ، من صُنعٍ محلِّي أوخارجي ،سوداني وغير سوداني من الإقليم ومن العالم .. (1) قدَّمَ السودان أرتالاً من المناضلين - نساءً ورجالاً - إلى سوح الكفاح الوطني ، (...)

السودان: إعادة هيكلة المؤسسة السياسية !! 2021-11-26 17:45:36 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح ألقت الأحداث التي شهدها السودان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وما تلاها من وقائع تتصل بما أسماه قائد الجيش "تصحيح مسار الثورة" بحجر كبير في بركة المنظومة السياسية، خاصة بعد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.