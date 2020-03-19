السودان: مستعدون لتعزيز التعاون العسكري مع جنوب السودان

رئيسة اللجنة الوطنية للأمن والدفاع في حركة المعارضة انجلينا تيني تتحدث للصحفيين في جوبا 20 ديسمبر 2018 ( سودان تربيون)

الخرطوم 19 مارس 2020 – أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن، جمال عمر، الخميس، استعداد بلاده لتعزيز التعاون العسكري مع دولة جنوب السودان لمصلحة البلدين.

وأبدى عمر، لدى لقائه نظيرته بدولة جنوب السودان، أنجيلينا تينج، في جوبا، أملا في استكمال دولة جنوب السودان، لعملية السلام والاستقرار، باعتبارها سلاما واستقرارا للسودان.

وامتدح الوزير الروح التوافقية للأطراف بدولة جنوب السودان في تطبيق اتفاقية السلام المنشطة التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية.

كما عبر عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا لجهود حكومة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت في رعاية محادثات السلام السودانية.

وأكد أن محادثات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي تجري في جوبا، تسير بثقة نحو التوقيع على اتفاق سلام شامل في الأيام القادمة.

وأشاد بمستوى التعاون القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين.

ولفت إلى الجهود التي بذلها وزير الدفاع السابق بدولة جنوب السودان، الفريق كوال منيانق في تطوير التعاون بين البلدين.

وقدم وزير الدفاع السوداني، الدعوة لنظيرته في جوبا، لزيارة السودان وحضور اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين في أبريل المقبل.

وعبرت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان عن شكرها لوزير الدفاع وحكومة وشعب السودان على الدور المحوري في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان.

وأكدت مواصلة العمل على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأشارت إلى ضرورة تقوية التعاون المشترك لحماية وبناء السلام في البلدين وأعلنت عن قبولها دعوة وزير الدفاع لزيارة السودان وتلبيتها خلال الشهر المقبل.