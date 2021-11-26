السودان : معتقلون سياسيون يدخلون في إضراب عن الطعام

الخرطوم 26 نوفمبر 2021- بدأ معتقلون سياسيون في السودان الجمعة إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم المتطاول والممتد منذ 25 أكتوبر الماضي.

مسؤولون في حكومة حمدوك المعزولة لازالوا قيد الاعتقال

واعتقل الجيش السوداني في ذاك التاريخ نافذين ووزراء في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كما وضع الأخير قيد الإقامة الجبرية لأكثر من 3 أسابيع تحت ذريعة تطبيق إجراءات تصحيحية لكن الأمر وصف على نطاق واسع بأنه انقلاب عسكري، قبل أن يتم رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك هذا الأسبوع وإعادته إلى منصبه تحت ضغوط محلية ودولية.

ووقع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء اتفاقا سياسيا الأحد الماضي شمل ضمن بنود أخرى الإفراج عن المعتقلين فورا، لكن عملية إطلاق السراح تباطأت ولم تشمل كافة الموقوفين.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان الجمعة إن" المعتقلين السياسيين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021م".

وأضاف" تجيء خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".

وقال المحامي معز حضرة إنه ومجموعة من زملائه تقدموا بطلبات للجهات ذات الصلة للالتقاء بالمعتقلين دون أن يتلقوا ردا.

ورأى أن استمرار اعتقال السياسيين ومنع المحامين من مقابلتهم وعجز النيابة عن إحضارهم إمامها يمثل قمة الانتهاك لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأضاف " هذا الاعتقال يعتبر وفقا للقانون احتجازا غير مشروع ينبغي محاسبة فاعله".

وعلى رأس المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة السابقة خالد عمر يوسف و الأمين السياسي للمؤتمر السوداني شريف محمد عثمان و القيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح بالإضافة لآخرين.

وحمل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان الجمعة من اسماها السلطة الانقلابية كامل المسؤولية عن سلامة جميع المعتقلين السياسيين.

وأكد أن إطلاق سراحهم سيتحقق عاجلاً غير آجل، بإرادة الشعب السوداني.

وأفرجت السلطات ليل الخميس عن عدد كبير من أعضاء لجان المقاومة علاوة على القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء فائز السليك وياسر عوض مدير تلفزيون ولاية الخرطوم، ووالي سنار المعزول الماحي سليمان والناشط ناظم سراج علاوة على وزير التجارة السابق مدني عباس وآخرين.