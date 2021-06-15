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السودان: معدل التضخم لشهر مايو يقفز الى نحو 378 %

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الخرطوم 15 يونيو 2021-ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أرقاما قياسية لشهر مايو بالغا 378.79 % مقارنة بـ 363.16% لشهر ابريل.

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الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وتشهد أسعار السلع الضرورية ارتفاعا كبيرا ما فاقم من الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنين متزامنة مع استمرار تدني قيمة العملة المحلية.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء يوم الإثنين فإن معدل التضخم سجل ارتفاعا بلغ 378.79% لشهر مايو بارتفاع 15.65 نقطة عن أبريل.

كما سجل معدل التضخم السنوي لمجموعة الاغذية والمشروبات 241.81 % لشهر مايو مقارنة بـ 253.18% للشهر السابق له.

كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الاغذية والمشروبات 597.87 % لشهر مايو مقارنة بـ 526.88 % لشهر أبريل.

وأوضح البيان أن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك سجل 235.19 % لشهر مايو مقارنة بـ 234.48 % لشهر أبريل.

كما سجل معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية 337.76 % لشهر مايو مقارنة بمعدل 332. 89% للشهر الذي سبقه.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات سجل 258.92 % لشهر مايو مقارنة بمعدل 264.33 % لشهر ابريل.

وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مايو في خمس ولايات أعلاها في ولاية القضارف حيث بلغ 562.79 نقطة وادناه في ولاية الخرطوم 4.92 نقطة.

وسجلت ثلاثة عشر ولاية انخفاضا أعلاه في ولاية الجزيرة حيث بلغ 183.18 نقطة وادناه في ولاية جنوب كردفان 5.18 نقطة.

كما سجلت ولاية القضارف أعلى ارتفاع في معدل الضخم حيث بلغ 969.95 % بينما سجلت غرب دارفور أدنى معدل بلغ 241.60%.

وأضاف البيان أن خمس ولايات سجلت معدلا أعلى من المعدل العام للتضخم البالغ 478.79 % بينما سجلت بقية الولايات أدنى من المعدل العام.

والأسبوع الماضي طبقت وزارة المالية حزمة اصلاحات اقتصادية جديدة تمثلت في تحرير كامل لأسعار البنزين والجازولين في خطوة ضاعفت من أسعار السلع والخدمات.

ويتوقع مختصون أن يقترب معدل التضخم إلى نحو 500% للشهر الحالي نتيجة لزيادة الوقود وانعكاسها على كافة اسعار السلع.



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