السودان: معدل التضخم لشهر يناير يتجاوز الـ 300 %

الخرطوم 15 فبراير 2021- قفز معدل التضخم السنوي في السودان لشهر يناير الى 304.33 % مقارنة بـ 269.33 % في شهر ديسمبر بارتفاع 35 نقطة.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وأوضح بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء ان معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 248.27% لشهر يناير مقارنة بمعدل 206.44% لشهر ديسمبر 2020.

وتشهد الأسواق السودانية ارتفاعا مستمراً في أسعار السلع الأساسية وغيرها حيث يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الاستيراد لغالب المنتجات بسبب ضعف الإنتاج المحلي حيث أدى ذلك الى تدني قيمة العملة المحلية نظير النقد الأجنبي.

وقفز معدل السلع المستوردة في سلة المستهلك الى 197.66% للشهر الماضي مقارنة بمعدل 194.42% لشهر ديسمبر.

وارتفع معدل التضخم للمناطق الحضرية الى 279.20% للشهر الماضي بمعدل 244.68% لديسمبر.

وسجل معدل التغير السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات 248.94% لذات الشهر مقارنة بمعدل 211.36% لشهر ديسمبر الماضي.

واشار البيان الى ان معدل التغير السنوي للمناطق الريفية بلغ 324.31% لشهر يناير، بمعدل 288.74% لشهر ديسمبر.

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات معدل تغير سنوي بلغ 248.15% لذات الشهر مقارنة بمعدل 203.63% لشهر ديسمبر.

وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يناير في ولايات البلاد حيث سجلت ولاية البحر الأحمر أعلي نسبة بلغ 70.75نقطة، وادناه 2.64 نقطة سجلتها ولاية نهر النيل.

وأكد البيان على ان معدل التضخم بولاية النيل الأزرق واصل ارتفاعه وبلغ 530.59%، بينما أدني معدل سجلته ولاية كسلا بلغ 222.87%

وسجلت تسع ولايات معدلا دون المعدل العام للتضخم في وقت سجلت تسع ولايات أعلي من المعدل العام.