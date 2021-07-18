السودان: معدل التضخم يقفز فوق الـ 400 % لشهر يونيو

الخرطوم 18 يوليو 2021- ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى مستويات غير مسبوقة خلال يونيو الماضي مسجلاً نحو 412 % مقارنة بـ 378.79 % في مايو بارتفاع قدرة 33.96نقطة.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وخفضت الحكومة الانتقالية في السودان قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف خلال فبراير الماضي ما انعكس على ارتفاع المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.

واكد الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الأحد ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 412.75 % خلال يونيو الماضي مقارنة مع 378.79 % في مايو.

وارجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي لصعود مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 247.97 % مقارنه بمعدل 241.83% لشهر مايو .

كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات 643.87% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 597.87% لشهر مايو .

وبلغ معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك 230.32% لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 235.19% لمايو .

كما سجل معدل التضخم لمجموعه الأغذية والمشروبات 248.95% لشهر يونيو 2021 مقارنه بمعدل 258.92% لشهر مايو.

وارتفع معدل التضخم للمناطق الريفية إلى 450.93% لشهر يونيو مقارنة بمعدل 412.40% للشهر السابق .

كما سجلت مجموعه الأغذية والمشروبات معدل تضخم بلغ 247.82% لشهر يونيو مقارنه بمعدل 231.45% لشهر مايو.

وتصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر يونيو في احدى عشر ولاية.

ووصل أعلى تصاعد في ولاية الجزيرة بالغاً 202.11 نقطة وأدناه في ولاية جنوب دارفور بـ 1.33 نقطة.

كما سجلت سبع ولايات انخفاضاً وكان أعلى انخفاض في ولاية وسط دارفور بلغ 111.26 نقطة، وادناه في ولاية جنوب كردفان إذ بلغ 15.93 نقطة.