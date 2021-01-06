السودان وأميركا يوقعان على اتفاق قرض تجسيري بمليار دولار

الخرطوم 6 يناير 2021 – وقع السودان وأميركا على اتفاق قرض تجسيري بمبلغ مليار دولار، لسداد متأخرات الخرطوم لمجموعة البنك الدولي.

حمدوك استقبل منوتشين في مكتبه، 6 يناير 2020، صورة لـ(سونا)

ووقع عن الجانب السوداني وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، فيما وقع عن أميركا وزير خزانتها ستيفن منوشين، الذي وصل الخرطوم في زيارة رسمية مدتها يوم واحد.

وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي".

وأشارت إلى أن سداد متأخرات البنك الدولي تُمكّن السودان من الحصول على قروض تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا.

وكان آخر قرض منحه البنك الدولي إلى السودان قبل 27 عامًا.

وأكدت وزارة المالية على أن استعادة السودان الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية يُعتبر خطوة مهمة في طريق إعفاء الديون، والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى.

وتعمل حكومة الانتقال على الاستفادة من مبادرة "الهيبك" الخاصة بإعفاء ديون الدول المثقلة بالديون، حيث تفوق ديون السودان الـ 60 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء إن توقيع اتفاق القرض التجسيري "يُمكن البلاد أخيراً من الوصول لمصادر تمويل تصل قيمتها لمليار ونصف المليار دولار سنوياً".

وأضاف: "هذه موارد تدفع باقتصاد البلاد وتعين الحكومة على تنفيذ مشروعات البُنى التحتية والتنمية المختلفة، في وقت تدخل فيه بلادنا لفسحات السلام".

لقاء مع البرهان

وأطلع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، على موقف السودان من التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

وأبلغ البرهان الوزير، أن الجيش السوداني أعاد الانتشار داخل الحدود، مؤكدًا على أن بلاده حريصة على "معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار".

ونجح الجيش السوداني في استرداد مساحات زراعية، كانت قوات ومليشيات إثيوبيا قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح في الـ 26 عامًا الفائتة، وقد بدأت عملية استرداد هذه المساحات في 9 نوفمبر 2020.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، إن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية.

وتُعد زيارة منوتشين الأولى من نوعها إلى السودان، كما إنه أرفع مسؤول أميركي يزور البلاد بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وبحث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الوزير الزائر، العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وحضر لقاء حمدوك و منوتشين، إضافة إلى وزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الري والموارد المائية، الخارجية؛ كل من مستشار وزارة الخزانة آدم لييرك ومستشار الأمن القومي ومدير إدارة الخليج وشمال أفريقيا اللواء ميجيل كورييا والقائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان برايان شوكان.