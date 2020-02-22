السودان وأوغندا يتفقان على دعم السلام في جوبا

من اليسار: مشار،سلفا،موسفيني،البرهان،بعد اجتماع عنتيبي في 7 نوفمبر 2019

جوبا 22 فبراير 2020 – اتفق السودان وأوغندا، السبت، على دعم العملية السلمية بدولة جنوب السودان، بوصفهما راعيان لاتفاق السلام في جوبا.

وشارك رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مراسم أداء القسم لحكومة دولة جنوب السودان الجديدة، والتقى الرئيس سلفا كير ميارديت لمتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام جنوب السودان.

وعقد البرهان فور وصوله إلى جوبا، لقاءً مع رئيس الوزراء الأوغندي، روهكانا روغندا، واتفقا على العمل سويا لدعم مسيرة السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، بوصفهما راعيان لاتفاق سلام جنوب السودان.

وأوضح روهكانا في تصريحات صحفية، أن "اللقاء مع البرهان تناول التعاون المشترك بين السودان وأوغندا، والاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق مصالح البلدين".

وأشار إلى أن "تحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان يساهم في ترقية التعاون والمصالح المشتركة لدول الإقليم بشكل عام".

وطبقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة بالسودان، تلقته "سودان تربيون"، فإن البرهان، هنأ قادة دولة جنوب السودان على تحقيق التوافق الوطني، والوصول إلى السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة، والتنازلات التي قدمتها الأطراف الجنوبية حكومة ومعارضة من أجل السلام، ونوَّه إلى أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.