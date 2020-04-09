السودان وإثيوبيا يتفقان على تجاوز التحديات المشتركة

- آبي أحمد في خطاب أمام مؤيديه بأديس .. إرشيف
الخرطوم 9 أبريل 2020 – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس، أن أديس أبابا والخرطوم بحثتا التحديات التي تواجه البلدين، وسبل التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأفاد آبي أحمد، في تغريدة على تويتر الخميس أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اتفقا بموجبه على تجاوز العقبات بين البلدين.
وقال رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من نقطة قريبة للحدود الاثيوبية إن القوات المسلحة لن تتراجع عن حماية حدود البلاد كما انها لن تسمح بالتعدي على الأراضي السودانية.
ووصل البرهان، برفقة كبار قادة الجيش ومدير جهاز المخابرات الى منطقة دوكة الحدودية، حيث انتشر الجيش في عدة نقاط هناك، وسط أنباء عن حشود عسكرية إثيوبية قبالة الحدود السودانية.
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