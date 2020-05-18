السودان وإثيوبيا يتفقان على ترسيم الحدود وفقا للمستندات الموقعة بين البلدين

الخرطوم 18 مايو 2020 – اتفق السودان وإثيوبيا، في ختام مباحثات مشتركة، على حل المسائل الحدودية، وفقا للمستندات الموقعة والمتفق عليها بين البلدين.

رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد استقبل وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس

وانهت اللجنة السياسية العالية المستوى بين السودان وإثيوبيا أعمالها الاثنين في أديس أبابا، بعد جولة اجتماعات استمرت ليومين.

وقاد الوفد السوداني خلال الاجتماعات وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وترأس وفد إثيوبيا، نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، ديكيم ميكونن.

وأمَّن الاجتماع، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون" على أهمية استمرار المداولات لخلق بيئة مواتية لحل المسائل الحدودية في الأطر الراهنة، وبناء على المستندات الموقعة المتفق عليها.

كما استعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، والاتفاق على تقوية التعاون لمجابهة كافة الأنشطة الاجرامية، وتوفير الأمن لقاطني تلك المناطق، وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع لاحق في الخرطوم في نهاية شهر يونيو المقبل.

وفي 30 مارس الماضي، أعاد الجيش السوداني، انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عامًا في منطقة "الفشقة الصغرى" الحدودية مع إثيوبيا والمتنازع عليها بين البلدين والتي تشهد توترات من وقت لآخر جراء نشاط عصابات في المنطقة.

وتنشط عصابات "الشفتة" الإثيوبية في السيطرة على أراضي المزارعين السودانيين بعد طرد السكان منها بقوة السلاح.