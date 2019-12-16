السودان وتشاد يدعوان الحركات المسلحة لإعطاء أولوية للحوار

الخرطوم 16 ديسمبر 2019 - دعا كل من السودان وتشاد، الإثنين، الحركات المسلحة في المنطقة لإعطاء أولوية للحوار والمصالحة الوطنية.

قادة الجبهة الثورية أثناء الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جوبا..14 أكتوبر 2019 (سونا)

ووصل حمدوك يرافقه عدد من الوزراء السودانيين، إلى تشاد في زيارة تستمر يومين هى الأولى من نوعها منذ توليه منصبه في 21 أغسطس الماضي.

وطبقا لبيان صادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، تلقته "سودان تربيون"، فإن حمدوك أكد خلال لقائه مع دبي على أهمية دور تشاد في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالسودان.

وأوضح أن حمدوك ودبي، اتفاقا على ضرورة تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان.

ولفت إلى أن تشاد أعربت عن دعمها الكامل للمفاوضات التى تجري بجنوب السودان بين الحكومة السودانية والجمعيات المسلحة.

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز دور القوة المشتركة بين السودان وتشاد لتأمين الحدود وتنظيم حركة الأفراد بين البلدين، بحسب البيان.

يشار أن جولة مباحثات جديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدأت الثلاثاء الماضي في جوبا.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين، بموجب اتفاقية أمنية موقعة عام 2009، لتأمين الحدود، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، حيث كان البلدان يتبادلان اتهامات في هذا الشأن.