السودان وجنوب السودان يبحثان استمرار التعاون في قطاع النفط

الخرطوم 24 نوفمبر 2021- أجرى وفد فني رفيع من دولة جنوب السودان محادثات مع الجانب السوداني في الخرطوم لمناقشة القضايا النفطية بين البلدين.

جندي يحرس منشأة نفطية في جنوب السودان (ا ف ب)

و يقدم السودان العون الفني لدولة الجنوب في مختلف مراحل الإنتاج.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط يوم الثلاثاء فإن وكيل وزارة الطاقة والنفط اجتمع بنظيره وكيل وزارة النفط من دولة جنوب السودان الذي يقود وفداً فنياً رفيع المستوى من قطاع النفط في بلاده.

وبحث اللقاء استمرار التعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بتحسين الإنتاج في جنوب السودان و تشغيل الحقول وتدريب الكوادر الجنوبية في مراكز التدريب النفطي بالسودان والقضايا المالية لتسوية الحسابات المالية بين البلدين في مايلي البترول لاسيما وان الاتفاقية التي وقعت في العام 2012م ستنتهي في العام القادم 2022م.

وتناول اللقاء مجمل القضايا التي تتعلق بانسياب النفط حتى تعود بالمنفعة على البلدين .

وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط حسين محمود ، نحن في السودان فى ظل التوجه الجديد للبلاد نؤكد استعداد الوزارة التام لتقديم العون الكافي لدولة جنوب السودان في مجال البترول ومدهم بالخبرات السودانية التي تزخر بها وزارة الطاقة وقطاع النفط لزيادة الإنتاج و التدريب ونقل الخبرات السودانية حتى ينعكس أثر التعاون على البلدين.

وأشار إلى أنهم وجهوا الفريق الفني والمالي لمناقشة كافة القضايا التي تهم البترول في الدولتين.

بدوره أعرب وكيل وزارة النفط جنوب السودان اوو دانيت عن سعادته بالتعاون الذى تم بين البلدين في مجال النفط منذ العام 2012م ووصفه بالمثمر متمنياً استمراره.

وأكد انه جاء للخرطوم يقود وفداً فنياً لمناقشة استمرار التعاون ومناقشة بعض القضايا تشغيل حقول النفط بجنوب السودان بجانب تسوية الحسابات المالية قبل انتهاء أجل الاتفاقية في العام القادم 2022م

وقال بعدها ستكون هنالك ترتيبات أخرى لضمان انسياب البترول حتى يستفيد البلدين من الثروات النفطية فيهما.