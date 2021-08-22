السودان وجنوب السودان يتفقان على تطوير التعاون النفطي وزيادة الإنتاج

- الوفد السوداني برئاسة حمدوك يلتقي عددا من المسؤولين بجنوب السودان ـ 20 أغسطس 2021
الخرطوم 22 أغسطس 2021- وقع السودان ودولة جنوب السودان على مسودة تطوير التعاون النفطي بين البلدين.
وتصب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الدولتين في مجالي التجارة والنقل في اتجاه تهيئة المناخ للتعاون التام في صناعة النفط والغاز حيث تيسر حركة العاملين وآليات شركات البترول العاملة والخدمية بين البلدين مما يزيد الكفاءة اللوجستية لعمليات الحفر والصيانة
وطبقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط اطلعت عليه "سودان تربيون" الأحد إن مراسم التوقيع اكتملت خلال زيارة وفد حكومة السودان الي جوبا بقيادة رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك برفقة عدد من الوزراء ومحافظ بنك السودان وطواقم استشارية اختتمت يوم السبت.
وتوصل البلدان إلى تفاهمات تمثلت في وضع آلية محكمة لمتابعة تنفيذ مصفوفة تصب في تعزيز صناعة البترول وسبل التعاون في مجالات الإنتاج المعزز والدراسات لزيادة الانتاج النفطي من حقول دولة جنوب السودان والتدريب والتنسيق لوضع استراتيجية موحدة لصناعة النفط والغاز تراعي مصالح البلدين للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لكليهما.
وكان رئيس الوزراء وصف الزيارة لجوبا التي استغرقت ثلاثة أيام بالتاريخية لما احتوته من اختراقات في ملفات التجارة والنقل وصناعة النفط.
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