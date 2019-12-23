السودان وجنوب السودان يتفقان على رسوم نقل النفط وجوبا تسدد 600 مليون دولار

الخرطوم 23 ديسمبر 2019- وقع السودان وجنوب السودان الإثنين في الخرطوم على تمديد الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة حتى مارس من العام 2022م، كما اتفقا على سداد متبقي المبلغ الخاص بالتعويضات التي تدفعها جوبا للخرطوم والبالغة نحو 600 مليون دولار.

وزيرا الطاقة والنفط في السودان وجنوب السودان وقعا بالخرطوم اتفاقية لتمديد نقل خام النفط من الجنوب حتى 2022..الثلاثاء 23 ديسمبر 2019

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ (سودان تربيون) إن البلدين اتفقا على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات باحتسابه من الرسوم التي تدفعها جوبا للخرطوم نظير نقل النفط الخام عبر موانئ التصدير ومراجعة الاتفاق حول متبقي المبلغ ربما حتى قبل انتهاء اجل الاتفاقية في مارس من العام 2022م.

وسددت جوبا للخرطوم حتى الآن نحو 2.4 مليار دولار من أصل 3 مليار دولار.

واعتمدت الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا البلدين رسوم العبور والمعالجة والرسوم السيادية للخام الذي ينقل عبر السودان بخط انابيب شركة النيل الكبرى بـ 26 دولار مقابل 24.1 دولار للخام المنقول عبر خط شركة بتردوار (بابكو).

كما اعتمدت الاتفاقية امداد مصفاة الخرطوم ومحطة ام دباكر بخام الجنوب بـ 28 ألف برميل يومياً بواقع 14 ألف لكل واحدة، بجانب دفعيات الترتيبات الاقتصادية.

واعتبر وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي ابراهيم الاتفاقية "خطوة كبيرة" لدفع التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز بروح الاخاء والتعاون لمصلحة البلدين، بجانب التعاون في زيادة الانتاج بدولة الجنوب واقامة مشاريع اقتصادية كبري لمصلحة البلدين.

من جانبه امتدح وزير النفط بحكومة جنوب السودان اوو دانيال شوانق جهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة، وأعلن استعدادهم لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ بجميع حقول الجنوب.

وكانت جوبا أعلنت قبل عدة أسابيع إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لسداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011م.

ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 % من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم