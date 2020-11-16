السودان وجنوب السودان يعقدان مؤتمر الحدود بداية العام المقبل

الخرطوم 16 نوفمبر 2020 -اتفق السودان وجنوب السودان، على عقد مؤتمر للحدود، مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن قررا وضع العلامات على الحدود في يناير 2021.

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، كافي كنجي.

وأعلن نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي، في تصريح صحفي، بعد لقاءه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الاثنين: عن انعقاد مؤتمر الحدود مطلع العام المقبل تحت رعاية رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميادريت".

وقال عبد الباقي إن لقاءه مع البرهان ناقش مشاكل الحدود وحرية التنقل للمواطنين بين البلدين، موضحا إن حرية التنقل بين مواطني القطرين يجب ألا تكون مقيدة.

وأكد على أن اللقاء تطرق كذلك إلى المشروعات الخدمية المشتركة مثل السكة حديد والطرق المعبدة وتقنين التجارة.

وقال حسين إنه جرى بحث مشاكل الطلاب الجنوبيين في الجامعات السودانية، خاصة في كليات الطب الذين يواجهون أزمات تتعلق بعدم إتاحة الفرصة لهم لتدريب الامتياز والعمل في الحقل الطبي.

وكشف نائب الرئيس عن عزمهم تنظيم زيارات لمجلس الوزراء وابتعاث عدد من الخبراء بغرض التدريب وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن بلاده تدعم مساعٍ إلحاق الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور بمسيرة السلام.

ونجحت جنوب السودان في التوسط خلال مفاوضات أجرتها حكومة الانتقال مع تنظيمات الجبهة الثورية، بعقد اتفاق سلام وُقع في 3 أكتوبر الفائت.