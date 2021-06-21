السودان ودولة الجنوب يبحثان تطوير التعاون النفطي

الخرطوم 21 يونيو 2021- أجرى السودان وجنوب السودان محادثات حول تطوير التعاون الفني في مجال النفط بينما تعهدت الخرطوم بتقديم الدعم اللوجستي لزيادة الانتاج النفطي في الدولة الجارة.
- حقل للنفط في منطقة مالا في جنوب السودان
وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية تلقته" سودان تربيون "الاثنين فإن الوزير جادين علي عبيد اجتمع الى بور رينق المدير التنفيذي لشركة نايل بيت بدولة جنوب السودان التي تعتبر المشغل الرئيسي لحقول دولة جنوب السودان وبحثا تطوير التعاون الفني في مجال النفط.
وتعهد عبيد بتقديم الدعم اللوجستي لزيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان، وتسهيل حركة معدات وآليات وخدمات النفط التي تخص حقول دولة الجنوب عبر السودان.
كما تطرق اللقاء الي المسائل المتعلقة بتشغيل حقول دولة الجنوب وزيادة الانتاج النفطي والاستفادة من المنشآت النفطية السودانية وتبادل الخبرات وبرامج التأهيل والتدريب المشترك بين البلدين.
بدوره أشار المدير التنفيذي لشركة نايل بيت الي تطوير الشراكة بين شركة نايل بيت بجمهورية جنوب السودان وشركة سودابت السودانية والعمل في المجالات المقترحة في صناعة النفط وتشمل معالجة المعلومات الجيوفيزيائية والدراسات الفنية والاستكشافات التطويرية المتعلقة بالإنتاج النفطي.
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