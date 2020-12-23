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السودان وروسيا يبحثان الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين

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الخرطوم 23 ديسمبر 2020 - أجرى مسؤولون في الحكومة السودانية والروسية، محادثات تتعلق بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والتعدين للعمل في الخرطوم.

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خيري عبد الرحمن وزير الطاقة المكلف

وتعمل حكومة الانتقال في السودان على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والتعدين والكهرباء، لإنعاش الاقتصاد المتردي، خاصة في أعقاب رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "إن الوزير المكلف خيري عبد الرحمن ووكيل قطاع النفط حامد سليمان، بحثا مع مدير الغرف التجارية الروسية فيكتور شميدانوف، سبل الاستثمار في مجال الطاقة والمعادن".

وأعلن وكيل النفط بوزارة الطاقة حامد سليمان، عن استعداد السودان للاستثمارات في أراضيه وموارده، الأمر الذي شجع الحكومة الروسية لمنحهم ملفات مدروسة لمشاريع في قطاعات الطاقة والنفط.

وتوقع المسؤول قيام مشاريع استثمارية ناجحة بالتعاون مع روسيا.

وأبدي شميدانوف تطلعه لقيام مشاريع استثمارية ناجحة للشركات الروسية في السودان في مجالات النفط والكهرباء والتعدين.

وتضم الغرف التجارية الروسية 40 ألف شركة تعمل في مجال الطاقة.



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