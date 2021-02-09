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السودان: وزير التنمية الاجتماعية يعتذر عن المنصب بأمر (العدل والمساواة)

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الخرطوم 9 فبراير 2021- تقدم وزير التنمية الاجتماعية في السودان باعتذار مكتوب عن تولي المنصب وذلك بعد ساعات من إعلانه ضمن التشكيل الوزاري الجديد وقبل أداء اليمين الدستورية المقرر الأربعاء.

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جبريل ابراهيم

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الاثنين وزراء حكومته الجديدة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخ السودان الحديث قادة من المعارضة والقوى الحاملة للسلاح.

وأثار تعيين معتصم أحمد صالح أحد قادة حركة العدل والمساواة في منصب وزير التنمية الاجتماعية جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعد تأكيد الحركة استبداله بمرشح آخر هو أحمد آدم بخيت قبل الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري، كما تردد أن الإصرار على تعيين الحاج من شأنه احداث انقسام في الحركة.

لكن صالح بعث الثلاثاء خطاب اعتذار الى حمدوك قائلا إن العدل والمساواة “رأت أن أتنازل عن هذه الوزارة لشخص آخر في الحركة ".

وأضاف "لإيماني بأن المواطن يمكن أن يقدم للوطن من أي موقع ولقناعتي بإن ثورة ديسمبر اختطت أسس أخلاقية وقيمية للممارسة السياسية القائمة على تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية ونزولاً لرغبة الحركة أعتذر للسيد رئيس الوزراء عن تولي منصب وزير التنمية الاجتماعية".

وحصلت العدل والمساواة على ثلاث مقاعد في التشكيل الوزاري، حيث تولى رئيسها جبريل إبراهيم حقيبة المالية علاوة لى وزارة التنمية الاجتماعية ومنصب وزير دولة.

وتماشياً مع نهج الترشح الذي جرى الاتفاق عليه دفعت الحركة بثلاث أسماء لكل منصب ليختار رئيس الوزراء منهم الشخص المناسب، حيث جرى ترشيح المعتصم أحمد الحاج لوزارة التنمية الاجتماعية برفقة كل من جبريل آدم بلال واحمد آدم بخيت، لكن الحركة قررت في اللحظات الأخيرة سحب كل الترشيحات وتقديم مرشح واحد لكل وزارة وجرى استبدال معتصم الحاج ببخيت.

لكن حمدوك رأى أن تعديلات الحركة في قائمة مرشحيها وصلت متأخرة بعد حسم أمر التشكيل واختيار الحاج لمنصب التنمية الاجتماعية من بين الثلاث أسماء التي رفعت اليه، ما اضطره الى اعلان الرجل من بين وزراء حكومته الجديدة، لكن الحاج اعتذر عن المنصب .



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