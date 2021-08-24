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السودان وليبيا يتفقان على تفعيل القوة الرباعية لحراسة الحدود

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نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الخرطوم 24 أغسطس 2021 - أتفق السودان وليبيا على تفعيل الاتفاقية الرباعية الخاصة بنشر قوات مشتركة لحراسة الحدود بين ليبيا وبقية دول الجوار للحد من الهجرة غير الشرعية

ووصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة تستمر يومين، يرافقه فيها وزير الهجرة الليبي لإجراء مباحثات رسمية مع قادة الدولة السودانية.

وعقد الوفد الليبي الزائر اجتماعا مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبر فيه عن رغبته في تنشيط الاتفاقات الأمنية المشتركة والتي تضم كل من تشاد والنيجر.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الخارجية الليبي محمد خليل عيسى، ان الاجتماع ناقش إعادة نشر القوات الرباعية المكلف بمراقبة الحدود مشددا على ان دول الجوار يجب ان تساهم مع بلاده في حل القضية الليبية.

وقال "سررنا بموافقة السودان على تفعيل الاتفاقية الرباعية الموقعة بين البلدين وسيتم تفعيلها لحراسة الحدود بين الدول الأربعة".

وأضاف عيسى ان هناك اجتماعات أخرى فنية ستعقد بين المؤسسات الأمنية في الدول الأربعة لمناقشة التنفيذ وتشكيل قيادة مشتركة لهذه القوة.

وفي 2 يونيو 2018 وقع السودان وليبيا وتشاد والنيجر على اتفاق رباعي يفضي إلى نشر قوة تقوم على حماية الحدود ومكافحة تهريب البشر . إلا أن عدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة حال إلى عدم تطبيقها.

كما أعلن عيسى عن أن الوفد الليبي سيتوجه للعاصمة التشادية للنقاش مع المسؤولين هناك حول ذات الأمر.

إلى ذلك، أكد مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام عمر، في تصريح صحفي، ان اللقاء والذي اتسم بالصراحة والشفافية ، تناول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ،مؤكدا متانتها وأزليتها.

وأضاف مدير الإدارة الأفريقية ان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، قدم الدعوة للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية الشهر المقبل، واجتماع اخر سيعقد في الجزائر رغبة منه مشاركة دول الجوار في حل النزاع الليبي.

وتجدر الإشارة إلى ان دول الجوار الليبي كانت قد طالبت في الماضي بإشراكها في المفاوضات الخاصة بالأوضاع في ليبيا باعتبار أنها المتضرر الأول من هذا النزاع.

وعقد وزير الداخلية السوداني عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية اجتماع منفصل مع وزير الدولة للهجرة الليبي لمناقشة الجهود الكفيلة للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

واتفق على من خلال تكوين لجنة فنية مشتركة من الجهات ذات الصلة بالبلدين، بجانب تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية الموقعة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



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