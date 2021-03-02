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السودان ومصر يوقعان اتفاقاً للتعاون العسكري

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مباحثات سودانية مصرية تتوج بالتوقيع على اتفاق للتعاون العسكري المشترك

الخرطوم 2 مارس 2021 – وقع السودان ومصر، الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري وذلك في ختام الجولة السابعة للمباحثات بين البلدين .

ووقع عن الجانب السوداني رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، فيما وقع عن المصري رئيس الأركان الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم على رأس وفد عسكري رفيع يوم الاثنين.

وقال الإعلام العسكري للجيش السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "إن رئيسي أركان جيش السودان ومصر وقعا اتفاق تعاون مشترك يشمل الجوانب التدريبية وتبادل الخبرات".

وأوضح رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، إن هدف المباحثات العسكرية يتمثل في "تحقيق الأمن القومي المشترك للبلدين، من خلال بناء قوات مسلحة مقتدرة فيهما".

وأكد رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، على أن بلاده "مستعدة لتلبية احتياجات الجيش السوداني في كافة المجالات؛ من التدريب والتسليح وتأمين الحدود المشتركة".

وأضاف: "إن تعدد وخطورة التهديدات المحيطة بالأمن القومي والمصالم المشتركة تستدعي التكامل بين الأشقاء".

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