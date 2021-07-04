السودان و(يونيتامس) يوقعان على اتفاقية وضع البعثة

وزيرة الخارجية توقع على اتفاق وضع البعثة الاممية المتكاملة (يونيتامس)

الخرطوم 4 يوليو 2021 - وقع السودان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)، اتفاقية وضع البعثة لتسهيل مهامها.

ووقع عن السودان وزيرة الخارجية مريم الصادق فيما وقع عن البعثة رئيسها فولكر بيرتس الذي هو أيضًا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ إن "الحكومة أبرمت اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان".

وأشارت إلى أن الاتفاقية "خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة".

وأكد الطرفان، وفقًا للبيان، أهمية التعاون بين أجهزة الحكومة وبعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الانتقال وتحقيق الأهداف المشتركة.

وبدأ تفويض البعثة الأممية في 1 يناير 2021، لدعم التحول السياسي في السودان وتعزيز الحكم الديمقراطي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسانية.

وتعمل البعثة أيضًا على حشد الموارد الانمائية والاقتصادية للسودان وتحقيق وبناء السلام والمساعدة في عملية الانتخابات وصناعة الدستور.

وتقول البعثة إنها تعمل على فتح مكاتب إقليمية في مدن دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.