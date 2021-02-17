السودان يؤكد استدعاء سفيره بإثيوبيا للتشاور حول الحدود وسد النهضة

الخرطوم 17 فبراير 2021 ـ أكد المتحدت باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، الأربعاء، استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور معه حول القضايا الناشبة بين الخرطوم أديس أبابا.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

وقال بولاد لسودان تربيون إن سفير السودان بأديس أبابا جمال الشيخ وصل بالفعل إلى الخرطوم وجرت معهه المشاورات حول القضايا بين البلدين.

وبشأن الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان وما إذا كانت أسفرت عن عقد قمة ثلاثية مع السودان وإثيوبيا أكد المتحدث باسم الخارجية أنه لا يوجد ما يفيد رسميا بعقد هذه القمة.

ومنذ نوفمبر الفائت توترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا على إثر اعادة انفتاح قوات الجيش السوداني في أراضي الفشقة التي استولى عليها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات تابعة لقبيلة الأمهرا لأكثر من 25 سنة.

ولاحقا قال السودان إنه استرد نحو 90% من أراضيه المتاخمة لحدود إثيوبيا، لكن أديس أبابا تتهم الجيش السوداني بالتوغل في أراضي متنازع عليها واستهدافه مدنيين إثيوبيين وهو ما تنفيه الخرطوم بشدة.

وبشأن سد النهضة تتعثر مفاوضاته بسبب رفض إثيوبيا التوقيع عل اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد والذي يعده السودان مهما لضمان التشغيل الآمن لسد الروصيرص فضلا عن أن عدم الاتفاق المسبق يجعل حياة ومعاش 20 مليون سوداني على ضفاف نهر النيل على المحك.