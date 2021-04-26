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السودان يؤكد ثقته في قيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة

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تعاظم خلافات السودان ومصر مع اثيوبيا التي تشيد سد النهضة العملاق .. صورة لرويترز

الخرطوم 26 أبريل 2021 - قال السودان إنه يثق في قيادة الاتحاد الأفريقي للتفاوض بينه وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واقترح السودان ضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وهو ما رفضته إثيوبيا رغم تأييد مصر للخطوة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين، إن حكومة السودان "تثق في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة لمسألة سد النهضة، تلبي طموحات الدول الثلاث خاصة في عمليتي الملء والتشغيل".

وأشاد البيان بدور الاتحاد الأفريقي في "إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في القارة، تطبيقًا لشعار حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وأفاد بأن وزيرة الخارجية مريم الصادق ستبدأ جولة أفريقية تضم الكونغو وكينيا وأوغندا ورواندا.

ويرأس الرئيس الكونغولي فيليكس تشيكيدي، دورة الاتحاد الأفريقي الحالية.

والأحد، أقرت اللجنة العليا السودانية لمتابعة ملف سد النهضة القيام بجولة أفريقية، تبدأ الأربعاء، لشرح موقف البلاد من قضية سد النهضة.

وقال البيان إن وزيرة الخارجية ستؤكد لرئيس الكونغو موقف السودان الداعم لرئاسته "جهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضٍ لجميع الأطراف".

وأشار إلى أن هذا الحل يتضمن "وجود اتفاق قانوني مُلزم لعمليات ملء وتشغيل سد النهضة، وفق أسس القانون الدولي".

ويرفض السودان إعلان إثيوبيا عزمها إجراء عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في موسم الأمطار - يوليو المقبل، قبل توقيع اتفاق.

وتقول الخرطوم إن عملية الملء الثاني لسد النهضة دون توقيع اتفاق يُشكل تهديدًا لمنشآته الحيوية والأنشطة الاقتصادية المقامة على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، كما يشكل تهديدًا لحياة 20 مليون سوداني.



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