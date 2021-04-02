السودان يؤكد دعمه لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

دقلو في مراسم تنصيب رئيس النيجر المنتخب ـ نيامي 2 أبريل 2021

الخرطوم 2 أبريل 2021 ـ أبلغ النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو، رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد عمار المشري، الجمعة، دعم السودان لتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا.

والتقى دقلو على هامش مشاركته في تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم، بالمشري وأشاد بجهود الأطراف الليبية في سبيل تحقيق الإستقرار في بلادهم.

وقال "إن السودان يدعم الخطوات التي تهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة والعبور بليبيا إلى رحاب الأمن والاستقرار".

وأشار دقلو إلى عمق علاقات البلدين والرغبة في الدفع بها الى آفاق أرحب.

من جانبه عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا عن تقديره لجهود السودان الرامية إلى استقرار بلاده، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الجمعة، ضمن أكثر من 40 من قادة الدول الأفريقية ورؤساء الوفود، في حفل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم رئيساً لدولة النيجر.

واستقبل رئيس النيجر المنتخب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالعاصمة النيجرية نيامي وقدم الأخير التنئة للرئيس المنتخب التهاني بمناسبة تنصيبه رئيساً لبلاده بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية فبراير الماضي.

وعلى هامش الزيارة التقى محمد حمدان دقلو أيضا موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد الاتحاد الأفريقي دعمه ومساندته لجميع خطوات تنفيذ اتفاق السلام في السودان والجهود التي تهدف لإلحاق غير الموقعين عليه.

وقدم دقلو شرحاً لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول تطورات الأوضاع في السودان فيما يلي سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة.

وأشار إلى تشكيل قوات حماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة حفظ السلام "يوناميد"، مؤكداً قدرة الحكومة على حماية المدنيين، لافتاً إلى وضع العديد من التدابير التي تهدف الى إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم طواعية.

من جانبه أثنى موسى فكي على جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكداً مساندة ودعم الاتحاد الأفريقي لجميع الخطوات التي تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام وجهود إلحاق غير الموقعين.