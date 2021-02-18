السودان يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أميركا

وزير المالية والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالخرطوم ـ 18 فبراير 2021

الخرطوم 18 فبراير 2021 ـ أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان جبريل إبراهيم، الخميس، مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأميركية وإيجاد فرص نوعية تلبي تطلعات البلدين.

وقال الوزير لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان، إن السودان يتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون خاصة بعد المستجدات التي طرأت مؤخراً مثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وشطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب في ديسمبر الماضي بعد أن أدرجته على القائمة السوداء عام 1993 على اعتبار أن نظام البشير كان يوفر المأوى لجماعات متشددة.

وأدى ذلك إلى قطع الاستثمار والمساعدات المالية عن السودان وعزله عن النظام المصرفي العالمي.

وناقش الاجتماع بين وزير المالية السودان والقائم بأعمال السفارة الأميركية سبل تطويرالعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال فتح الاستثمارات الأميركية في عدد من القطاعات.