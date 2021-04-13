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السودان يبحث مع صندوق أبو ظبي انفاذ متبقى المنحة الإماراتية

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وزيرة الخارجية السودانية ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ـ الإمارات 13 أبريل 2021

الخرطوم 13 أبريل 2021 ـ أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي نقاشات بالإمارات، الثلاثاء، مع مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية حول انفاذ متبقى المنحة الإماراتية ومعالجة مديونية الصندوق على السودان.

ومنذ أبريل 2019 تعهدت دولة الإمارات بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار وصل جزء منها، ولكن تأخر وصول متبقي المنحة الإماراتية ومنحة أخرى سعودية بنفس المبلغ.

وبحثت وزيرة الخارجية مع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية في مقر الصندوق سبل التعاون المستمر مع الصندوق بتمويل مشروعات تنموية في السودان.

وأبدت الوزيرة أملها في تمويل المزيد من المشروعات الجديدة في الزراعة والطاقة والتعدين وأعربت عن شكرها للصندوق على تسهيل انسياب المنحة الإماراتية مؤكدة على ثقة السودان في انفاذ ما تبقى منها.

وناقشت مريم المهدي مع السويدي معالجة مديونية الصندوق على السودان، مشيرة إلى أنه من المأمول أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه أفاد السويدي أن الصندوق يسعى لزيادة نشاطاته التنموية في السودان، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التزام الإمارات بالوفاء بالتزاماتها في المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة في إعفاء الديون الخارجية على السودان، موضحا أن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعالة في عجلة التنمية بالسودان.

ووصلت إلى مدينة دبي صباح اليوم وزيرة الخارجية السودانية في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبالها بالمطار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية.

وتبحث وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية والمسؤولين في دولة الإمارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



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